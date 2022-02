Dejará Valderrama la Secretaria de Bienestar

"A partir del 1 de marzo me reintegro a la dirección de RTC de Gobernación; durante todo este tiempo no hubo dirección ahí, no hay director y me pidieron que si podía yo reintegrarme" expresó Rodolfo González .

Será en los próximos días cuando se de a conocer por parte de autoridades federales quien ocupará la titularidad de la delegación de la Secretaria de Bienestar Social del Gobierno Federal.

De acuerdo a fuentes consultadas en esta institución el ex alcalde de Güémez, Luis Lauro Reyes podría ser el próximo superdelegado.

Rodolfo González Valderrama fue uno de los aspirantes a la candidatura de su partido Morena para la gobernatura de Tamaulipas, proceso que finalizó en el mes de diciembre pasado y no obtuvo un resultado favorable.

González Valderrama ocupó la titularidad de la delegación de Bienestar Social a partir del 1 de octubre del 2021, esto luego de sustituir a José Ramón Gómez Leal.

Por su parte Luis Lauro Reyes Rodríguez fue alcalde del municipio de Güémez del año 2018 al 2021, es un militante morenista.