Dejará Ricardo Ferretti el futbol en 2021

El técnico felino dijo esta mañana que todo tiene un principio y un fin y se está preparando para retirarse definitivamente de las canchas. Tampoco será directivo.



"Hace dos o tres semanas llegamos a un acuerdo por tres años, me tienen que aguantar, me retiro en 2021.



"Me encanta estar aquí y ellos (directiva) están a gusto conmigo, sólo que terminando, ahí sí van a descansar de mi, ya no me vuelven a ver en ningún lado, ni en entrevistas ni en nada", dijo esta mañana Ferretti en el Estadio Universitario.



Sobre la posibilidad de ser ligado a los Tigres como asesor de la directiva, el "Tuca" aseguró que no lo tiene en mente.



"Quiero realmente retirarme del futbol, con éstos tres años que faltan serian 55 años dentro del futbol haciendo lo mismo todos los días, y no quisiera una responsabilidad que influya dentro de la institución si no estoy en el club", señaló el timonel.