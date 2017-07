Deja Oscar Garza Pérez el puesto de director del Instituto Municipal del Deporte

Reynosa, Tam.- El instituto Municipal del Deporte se quedó sin director tras la sorpresiva renuncia de Oscar Garza Pérez. Argumentando problemas de salud y falta de tiempo para seguir desempeñando el cargo, el ex dirigente decidió poner fin a su gestión que duró solamente 9 meses.

“Es a veces triste tomar una decisión así pero por problemas personales y un poco de salud, me he sentido estresado y algo cansado, y creo que este puesto necesita alguien que esté al cien por ciento, que se meta de tiempo completo, creo que es tiempo adecuado para hacerme a un lado y que otra persona retome lo que hemos logrado, gracias a Dios siento que son muy buenos resultados a partir de noviembre que comenzamos en este cargo”, comentó sobre la polémica decisión, que dijo ya había consultado con la alcaldesa.

El ex funcionario negó que su salida se haya dado por falta de apoyo o por problemas con sus superiores.

“Para nada, por ahí escuché y leí algunos comentarios donde decían que me iba por eso, por que no nos apoyaban en el IMD pero no, es difícil apoyar al cien por ciento a todo el mundo pero creo que con lo que la alcaldesa nos ha dado, nos alcanzó para resultados importantes”, afirmó.

Aunque el final no fue el esperado, Oscar afirmó que no se arrepiente de haber aceptado el cargo y tampoco de dejarlo.

“Arrepentirme para nada, fui muy consiente del compromiso que iba a tener pero la verdad me resultó muy pesado por tener más actividades, confío en que la persona que la doctora vaya a nombrar en mi lugar, va a continuar con este gran proyecto”, señaló.

Este viernes se despidió de sus colaboradores en las instalaciones del Polideportivo Reynosa. En su último evento entregó reconocimientos a los medallistas nacionales de quienes dijo sentirse orgulloso.

“Me da mucho gusto por ellos, los vi desde noviembre trabajar muy duro, los conozco a todos, 24 medallas no es algo fácil, ellos ya están transformando al deporte de Reynosa”, finalizó.

Oscar Garza continuará con sus labores en la subdirección de deportes de la UAT Zona Norte, además de dirigir al equipo de Correcaminos UAT Norte en la Liga Mayor de futbol americano. La presidencia municipal aún no da a conocer quien entrará al quite como jerarca del deporte local.