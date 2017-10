Dejan Xolos salario de lado

Gustavo Bou reconoció que a pesar de tener mes y medio sin recibir sueldo, ese no fue el factor de la derrota en Guadalajara.



"No influye, tratamos dejar todo ello de lado. Teníamos una gran oportunidad de poder ganar, en un estadio en que nunca habíamos perdido y simplemente no supimos aprovecharla. Las Chivas jugaron mejor en el segundo tiempo", declaró el delantero argentino.



"Veníamos con mucha expectativa, pues los últimos resultados no se nos han dado y era una gran ventana para acercarnos al pelotón de la Liguilla. Jugamos bien el primer tiempo y después Chivas fue mejor. No hay más".



Bou anotó el que pudo ser el segundo gol de la noche, pero después de una larga discusión entre los árbitros , al final se anuló el gol para el ex jugador del Racing.