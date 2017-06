Deja nuevo tiroteo en EU varios heridos

Al menos tres personas resultaron heridas el miércoles, incluyendo al presunto atacante, durante un tiroteo en un local de la empresa de mensajería UPS en la ciudad estadounidense de San Francisco, informaron medios locales.

La policía de San Francisco confirmó el incidente a través de Twitter y pidió evitar el área. No se aclaró inmediatamente si había muertos.

https://t.co/glrY0SYoL6 Multiple Victims From UPS Center Shooting In San Francisco #allPolitics

El sospechoso fue hospitalizado y está bajo custodia policial, reportaron medios locales. El incidente ocurrió en un local de United Parcel Service , indicaron CBS San Francisco y otros medios locales, citando a autoridades.

Avoid the area of 17th Street and Vermont due to #SFPD Police activity. #SF pic.twitter.com/G1jpmm6hE5