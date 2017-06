Dejan sin realizar trámites de casas

Gran cantidad de trabajadores que obtuvieron crédito ante Infonavit aún no cuentan con las escrituras de sus viviendas porque no acudieron en su momento a firmarlas o porque ya no regresaron por ellas, situación que preocupa a quienes forman parte del Consejo Consultivo del organismo.



“No estamos exentos de faltar el día de mañana y si no hacen el trámite respectivo se van a quedar en este caso sus familias con la incertidumbre y sin la seguridad de contar con un patrimonio”, dijo Carlos Humberto Gámez Cantú.

Algo que seguramente no han contemplado es el hecho de que si no tienen la escritura, no van a poder disponer de su casa ni la van a poder vender o transmitir a sus herederos, de ahí la importancia de que vayan a las oficinas del Instituto en donde les dirán los pasos a seguir para contar finalmente con sus documentos.

“Es bueno que sepan que desde el momento en que firman el crédito son dueños de sus viviendas, pero también es bueno que enteren de que es muy importante que firmen y recojan sus escrituras”, comentó Gámez Cantú, representante del sector patronal ante el consejo en cuestión.