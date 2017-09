Dejan millonaria ‘herencia’ a Tula

Cd. Victoria, Tam.

La alcaldía de Tula se encuentra prácticamente en bancarrota debido a la deuda heredada por pasadas administraciones municipales la cual asciende a más de 20 millones de pesos, no obstante el presidente municipal Antonio Leija Villarreal señaló que las ministraciones mensuales no se encuentran en riesgo toda vez que el recurso que llega se encuentra etiquetado para distintas obras públicas.

Cabe recordar que el antecesor de Leija Villarreal es Juan Andrés Díaz Cruz, expresidente municipal extraído del Partido Revolucionario Institucional, “cuando llegué me dejaron la presidencia nomás con puros escritorios, no nos entregaron nada”, el alcalde panista denunciaría a su antecesor ante la Procuraduría General de Justicia por desvío de recursos, “metimos un escrito donde no nos dejaron nada y eso ya se encargará Hacienda federal o estatal qué pueden hacer”.

Sólo en las 80 demandas laborales se erogarán más de 7 millones de pesos por el pago de laudos laborales perdidos, mientras que la deuda con proveedores podría ser superior a los 12 millones de pesos, “eso para un municipio chiquito es mucho dinero”, y agregó, “todos metieron demanda pero es una deuda impagable, necesitamos vender la Presidencia para pagar las deudas”.

A pesar de esta situación el alcalde tulteco rechazó que el Municipio del altiplano tamaulipeco se encuentre en bancarrota, “no está quebrado lo que pasa es que si te dan un peso tienes que gastar un peso, no puedes gastar dos y las administraciones pasadas les dabas un peso y gastaban cuatro”.

Finalmente Antonio Leija enfatizó que el recurso que llega a la Presidencia Municipal se encuentra etiquetado para la ejecución de obra pública en programas como ‘Pueblo Mágico’, “dinero la Presidencia no tiene, la Presidencia tiene pagos muy fuertes de raya, de gasolina, de constructores que están ahorita trabajando pero no tiene para pagar una deuda impagable”.

