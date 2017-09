Dejan a su suerte olvidada a bebé con Síndrome de Down en Guerrero

GUERRERO.- A Reinita la abandonaron su padres a 14 días de nacida, en el Hospital General por diversas enfermedades graves que enfrenta la recien nacida, quien permanece desde su nacimiento en la Unidad de Cuidados Intensivos.



Los insensibles padres de nombres Jesús Calletano y la señora Reina Ambrocio son indígenas de la comunidad de Río Iguapa municipio de San Luis Acatlan quienes al saber que su hija padecia de multiples enfermedades, decidieron no regresar ella, así lo informó la médico pediatra Mara Iveth Bazán Gutierrez, quien está a cargo de la salud de la niña Reina Calletano Ambrocio.



Comentó, que se trasladaron a la comunidad donde viven los padres de la niña, pero lo pobladores de dicho lugar, informaron que el matrimonio decidió abandonar a la bebe en el Hospital General donde actualmente se encuentra en recuperación y su estado de salud en crítico.



"Reinita" es una bebé prematura, de 36 semana de gestación, pesó al nacer 1.300 gramos, por parto natural, tiene una malformación intestinal, por lo cual fue operada el pasado lunes, también es una niña con síndrome de down, es cardiópata, además, por si no fuera poco, tiene una infección pulmonar severa, es por ello, la bebé no puede tomar alimentos aun.



Hoy por hoy, Reinita "N" ya de 20 días de nacida venció el primer obstáculo que la vida le colocó a su corta edad. Los cirujanos del Hospital General de Acapulco le practicaron una operación con éxito, por el momento se recupera en la cuna 6 de la Unidad de Cuidados Intensivos donde ha recibido regalos que serán utilizados para su aseo por los médicos que la atienden quienes esperan que su salud evolucione favorablemente.



La médico pediatra Mara Iveth Bazán Gutiérrez descartó que se le practique otra operación a la menor de 20 días de nacida Reyna Cayetana Ambrocio, de quien espera su recuperación.



En este caso no se descarta la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Menor para determinar en qué responsabilidad incurrió el matrimonio conformado por Jesús Cayetano Cortés y la señora Reyna Ambrocio Florentino quien decididió abandonar a su hija en el Hospital General de Acapulco.