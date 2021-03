Dejan sin vigilancia la zona sur

Indican que la comida que les proporcionan es de mala calidad, siendo sólo "chilaquiles" con una salsa ácida, además de que no alcanza para los efectivos.

"En el caso de la comida desde que la empezaron a dar aquí en el complejo nos piden que pasemos a almorzar a las 7 de la mañana, se pasa se almuerza y salen de servicio ya almorzamos, algunos no pasan porque no les gusta la alimentación. Se van y la alimentación llega hasta la tarde y toda batida, fría, no es justo", dijo uno de los elementos que prefirió omitir sus generales.

Indican que de no tener una respuesta favorable a sus peticiones, habrán de tomar las patrullas y se trasladarán a la ciudad de Victoria en donde pretenden externar sus inquietudes.

"Se pidió una junta y en caso de tener un resultado negativo, nosotros toda la zona sur, nos vamos a dirigir a Ciudad Victoria, los que estamos todos de guardia, no te puedo decir la cantidad, pero nos vamos a ir", dijo el Policía Estatal.

Desde el pasado domingo los uniformados han externado sus inquietudes, incluso el pasado martes planeaban viajar a la Capital del Estado en donde exigirían a la Secretaría de Seguridad Pública las prestaciones y alimentos de buena calidad.