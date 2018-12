Dejan sin indemnización a productores agrícolas

Regional

Una fuerte inconformidad está generando entre los agricultores de la región, el hecho de que representantes gubernamentales no les acepten como identificación oficial para reclamar la indemnización por aguas no retornadas a la presa "Marte R. Gómez", documentos considerados por algunos como oficiales y otros como de legal validez, como lo son las cartas notariadas y cartas poder, que ante Notario Público, se suscribieron por las dos partes interesadas.

De acuerdo a la denuncia pública presentada por el expresidente del Módulo "La Retama", Godofredo Tamez González, se cree que más del 50 por ciento de los agricultores beneficiarios con la compensación, rentan las parcelas que siembran o las trabajan a través de un poder, lo que significa que las afectaciones son considerables.

Ayer, los productores rechazados molestos se agrupaban dentro y fuera de los módulos de riego, en donde personal del Gobierno del Estado, estuvieron verificando que se entregaran los cheques a los productores que presentaban su CURP y credencial de elector, pero que las parcelas estaban a su nombre.

Como no les aceptaban los contratos de arrendamiento o cartas poder, la única opción que les daban es que se presentara a cobrar el propietario del lote.

Sin embargo, como la mayoría de las parcelas son rentadas y sus propietarios residen en el Valle de Texas, mientras que otros en Houston, Dallas, Chicago, incluso en ciudades más apartadas, difícilmente regresarían a Díaz Ordaz, para reclamar ese dinero, y menos cuando esos recursos le pertenecen a los arrendadores o dependiendo las bases del contrato.

Por su parte, el ex dirigente del módulo "El Barrote", Martín González Garza, lamentó que los agricultores beneficiados, tengan que pasar por una situación tan desagradable, que es que no se les quiera entregar la indemnización por aguas no retornadas a la presa "Marte R. Gómez", con lo documentos que tradicionalmente han presentado y que son de validez oficial.

Los hombres del campo están demandando que la autoridad competente flexibilice su actitud y acepte como válidos para entregar los cheques compensatorios, las cartas notariadas o poderes, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Destacan que los representantes de los módulos en donde se entregan los cheques conocen a todos los productores y saben quienes siembran las parcelas, motivo por el cual no debe haber duda, para entregar los cheques.

Son 110 pesos por hectárea, los que la Conagua, está distribuyendo entre los hombres del campo por aguas no retornadas a la presa "Marte R. Gómez".

INCONFORMES. Agricultores que arrendan las parcelas que siembran o cuentan con carta poder, se agruparon en el exterior de las oficinas de los módulos en Díaz Ordaz, esperando que les paguen la indemnización por aguas no retornadas, lo que les habían negado hasta ayer.





Godofredo Tamez González, exdirigente del módulo "La Retama".