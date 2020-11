Dejan sin becas a los hijos de desaparecidos

Cd. Victoria, Tam.

Organizaciones sociales se manifestaron en Palacio de Gobierno para demandar la falta de pago de por lo menos 600 becas para hijos de víctimas del secuestro -u homicidio- en el estado de Tamaulipas, trascendió que alrededor de dos mil niños, niñas y jóvenes en la misma situación se encuentran en espera de ser admitidos para recibir dicho beneficio.

"Es de todo el estado, pero nada más de las víctimas porque hay becas de los policías, becas de burócratas, esas becas son de víctimas que sufrieron desaparición u homicidio", el vocero del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Guillermo Gutiérrez Riestra recalcó que se adeudan pagos para alimentación y educación a lo largo de todo el año.

Esta es la tercera ocasión en una semana en la que integrantes del Colectivo se manifiestan en las escalinatas de Palacio de Gobierno para pedir una audiencia con el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca con la finalidad de buscar una solución a esta problemática; en esta ocasión, una comitiva integrada por diez personas fue atendida por personal de la Secretaría General de Gobierno a quienes además se les planteó la petición para que abran las ventanillas para la inscripción de nuevos beneficiarios.

"Hay varios temas, pero el fundamental es ese, que nos digan si las van a pagar o no porque nos dicen que sí pero no llega el apoyo para la gente", el Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos representa a más de 80 expedientes de Victoria y la zona centro del estado, "no han abierto el período para recibir el nuevo ciclo escolar, y son casi dos mil los solicitantes... ni solicitantes porque no les dan el período de inscripción".

Otras de las peticiones de los colectivos, y que manifestaron el pasado dos de noviembre, es en torno a la reanudación de los operativos de búsqueda en campo y en fosas comunes en los 43 municipios de Tamaulipas, en donde Gutiérrez Riestra mencionó, se cuenta con por lo menos ocho mil personas sepultadas sin identificar, "entre estas bien podrían estar algunos de nuestros desaparecidos, pero no lo sabremos mientras no se les exhume", señaló.