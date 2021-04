“Hasta ahorita no las han entregado, ha quedado en promesas con la seguridad de que sí las van a entregar, pero no lo han hecho”, anunció el vocero del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos , Guillermo Gutiérrez Riestra, “para nuestro punto de vista esto es un acto criminal porque es un apoyo muy pequeño para los huérfanos víctimas de desaparición forzada y de homicidio”.

Cd. Victoria, Tam.- Al no contar con alguna instancia a la cual acudir, los colectivos de familiares de personas desaparecidas continuarán recurriendo a las movilizaciones para exigir el pago de becas para al menos tres mil hijos de víctimas de desaparición forzada u homicidio en la entidad; se trata de becas que se hallan pendientes de pagar desde finales del 2019, todo 2020 y parte del 2021.

Han sido ya varias las movilizaciones en esta capital por parte de este y otros colectivos de Desaparecidos de toda la entidad, asimismo, los manifestantes exigen la reactivación de operativos de búsqueda tanto en fosas clandestinas, fosas comunes, cementerios forenses o en vida sin que hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado haya dado a conocer algún programa de trabajo para el presente año.

Noticia Relacionada Dejan sin becas a huérfanos

“Nosotros vamos a seguir reclamando, vamos a esperar algunos días y vamos a seguir movilizándonos porque además es nuestro derecho”, Gutiérrez Riestra dijo desconocer cual es el monto de lo adeudado para los hijos de personas desaparecidas, precisó que se trata de casos en Primaria y Secundaria cuyos montos varían según el grado educativo, “nada más de víctimas son como tres mil becas, la mayor parte del 2020 pero todavía unas del 2019… se vienen acumulando y todavía ni siquiera abren una convocatoria para el 2021”.

Apuntó que entre enero y abril debieron haber sido publicadas las reglas de operación para las becas correspondientes a este año, las cuales, ya debieron de haber sido entregadas las correspondientes al primer cuarto del 2021, “es un acto criminal, insensibilidad de quien decide esto; no tienen el ánimo – la Comisión Estatal de Derechos Humanos – no funciona, no existe, por eso a nosotros nos ha quedado nada más la movilización, y lo vamos a seguir haciendo”.

Los estudiantes de familias que hayan sido víctimas de algún delito serán beneficiados por este programa, mismos que deberán estar inscritos en instituciones públicas o privadas en los niveles:

- Preescolar

- Primaria

- Secundaria

- Medio Superior

- Superior

- Este apoyo esta dirigido para niñas, niños y jóvenes hasta los 25 años de edad, en situación de orfandad derivada de la comisión de delitos de alto impacto.

- El requisito es que estén inscritos en instituciones educativas públicas o privadas del Sistema Educativo Estatal

- La beca fue emitida a través de la Secretaría de Educación, el ITABEC, y el Sistema DIF Tamaulipas.