Dejan sin apoyo para búsqueda

Cd. Victoria, Tam.- Integrantes del colectivo "Buscando el Camino hacia Ti", de la ciudad de San Fernando, acudieron a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas a demandar recursos para la realización de un operativo en Tijuana, Baja California, a fin de identificar a una persona que se encuentra desaparecida desde hace cuatro años y ocho meses.

"Quiero hacer este operativo acompañado de mi compañera para si es verdad, que bueno y si no ya no estoy con esa incógnita de si será o no será, pero estas gentes se rehúsan a darnos la ayuda para trasladarnos hasta este lugar", indicó el señor Ernesto H, esposo de la mujer desaparecida en enero de 2016 en un tramo de la carretera San Fernando-Matamoros.

"Yo quisiera que sí nos ayudaran si fuera por medio de ustedes que el Gobierno se tiente a darnos esa ayuda para trasladarnos para allá", comentó.

Fue en aquella fecha cuando un grupo de hombres armados interceptó a la pareja en un tramo de la carretera llevándose a la mujer y amenazando al esposo a no denunciar el secuestro, sin embargo, al paso del tiempo no hubo comunicación con los captores para pedir rescate por la mujer, por lo que al día número 21 de ello Ernesto H finalmente se decidió a acudir ante el agente del Ministerio Público para denunciar el caso.

Explicó que hace casi una semana recibió la noticia de que en la ciudad de Tijuana había aparecido una mujer en mal estado, la cual decía ser de San Fernando y haber sido secuestrada. Un matrimonio de aquella localidad bajacaliforniana acogió a la mujer y por medio de las redes sociales buscó a los familiares de esta para que fueran a recogerla en aquella ciudad.

Sin embargo, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado ni la Comisión Estatal de Atención a Víctimas dieron señales de apoyo para llevar a cabo el viaje hacia aquella entidad.

"Venimos muy molestos porque desde el miércoles de esta semana que acaba de pasar el señor solicitó un operativo para la búsqueda de su esposa allá en Baja California Norte, la cual le fue negada y no se le debe de negar porque hay muchos indicios de que es la señora que es su esposa", complementó la señora Carmela R, integrante del colectivo.