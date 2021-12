Dejan sin agua a los agricultores

Juan Manuel Salinas Sánchez gerente de la Unión Agrícola Regional, señaló que en el ciclo anterior solo se sembraron 80 mil hectáreas de maíz con el agua que se destinó para este fin, pero desgraciadamente en esta ocasión no hay y por consecuencia solo le van apostar al sorgo .

Matamoros, Tam.- Los agricultores de la zona norte de Tamaulipas no les va a quedar otra más que sembrar sorgo en este ciclo de temprano 2021-2022, esto luego de haber recibido el informe de la Comisión Nacional de Agua que no habrá el vital líquido para los riegos de auxilio que se necesita para cultivar el maíz.

Agricultores de Matamoros son notificados que no habrá agua para los riegos de auxilio en este ciclo 2021-2022.

Explicó que actualmente el campo de esta región ha recibido muy buena humedad, sin embargo, no será suficiente si se siembra y ya no llueve, considerando que no será suficiente para poder tener una buena producción.

Manifestó que en esta región son alrededor de 270 mil hectáreas, de las cuales se pudieran sembrar 50 mil, mientras que de sorgo serían como alrededor de 170 mil, el resto son de diversos productos como algodón, ocra, entre otros.

Destacó que desgraciadamente el panorama no es nada alentador, tomando en cuenta la falta de agua la cual es primordial para el crecimiento de los cultivos en esta región.

"Las cifras que nos dieron a conocer en cuanto a las cantidades de agua que hay en las presas, no es la suficiente incluso ni para uso domestico lo cual es preocupante, sin embargo, ya se acudió a Nuevo León en busca de otras alternativas, pero hasta el momento no se ha tenido buenos resultados", dijo.

Resaltó que existe incertidumbre entre toda la gente del campo ante la falta de los riegos de auxilio, aún y cuando hay humedad favorable para iniciar en donde la planta crecería y crezca, pero cuando llega la temporada de afloración y no llueve, es cuando vendrían los verdaderos problemas para todos.

"Esto es muy triste, ya que será una perdida económicamente hablando, si pensábamos sembrar maíz pues ya no vamos a poder, ya que no hay agua que se requiere para generar los riegos de auxilio que se necesita", comentó.

Agregó que actualmente las presas tienen ya que solo tienen 345 millones de metros cúbicos, para uso domestico se requieren 400, ni para ese sector se tiene agua en estos momentos, lo que representa una situación critica.