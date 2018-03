Dejan de ser funcionales

Las fuentes de pies descalzos ya no encendieron, no hay internet gratis como se había prometido y los Parques de Barrio de esta ciudad ya no volvieron a ser los mismos que eran hace tres años.

Son dos los parques ubicados en esta ciudad, uno en la colonia José García Cárdenas y el otro en la Arcoíris, en ambos, los niños entran por hoyos en las rejas cuando estas están cerradas, pues la atención de la dependencia estatal encargada es muy baja.

Valle Hermoso, Tam.