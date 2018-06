Dejan de ser autoritarios y aprenden varios roles

La festividad del Día del Padre comienza a cobrar fuerza en esta frontera, gracias a la tecnología y a la mercadotecnia que abarrotan medios de comunicación con frases y ofertas alusivas a esta fecha, así como a los festejos que paulatinamente han ido cobrando fuerza en planteles educativos de educación básica, principalmente.

En la actualidad es común ver a los padres de familia incorporarse a las actividades del hogar, al cuidado de los niños e incluso cocinar además de sus funciones en oficinas, empresas, el campo o donde se desarrollen laboralmente, advirtió Brenda Cantú, psicoterapeuta egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Con más de 20 años en su profesión reconoció que en los últimos años el rol de los varones ha cambiado y se ha dejado en gran medida el machismo, autoritarismo y el patriarcado pues hoy en día aquellos hombres que son padres de familia están más comprometidos con la atención, educación, salud y desarrollo de sus hijos.

"Anteriormente las madres se ocupaban de ciertos roles en la familia, como el hacer de comer, la limpieza del hogar, estar al pendiente de la educación de los hijos, situación que ha cambiado en beneficio de la sociedad pues ahora los varones van a la escuela a llevar y recoger a sus hijos, se involucran más en sus tareas y actividades e incluso muchos de ellos aceptan que realizan labores domésticas como lavar, planchar, cocer y hasta cocinar", dijo.

Refirió que nuevas generaciones de padres de familia, son más "dóciles y manejables" y menos exigentes y estrictos que años atrás, en donde el padre se caracterizaba por ser rudo y tener la última palabra, sin aceptar críticas o comentarios.

Señala que anteriormente no era bien visto por la misma sociedad que un hombre realizará labores domésticas pero ahora son los mismos padres los que revelan e intercambian sus recetas de cocina y se aconsejan como lidiar mejor con hijos, casa y trabajo.

ENFRENTA VIUDEZ

Tal es el caso de Pedro Sánchez, quien a sus 46 años de edad, realiza una doble labor en su hogar, pues desde hace dos años quedó viudo y tuvo que enfrentar el reto de ser un padre de tiempo completo para sus vástagos además de hacer el papel de "mamá" en algunas ocasiones.

Refiere que luego de una larga enfermedad, su esposa Marcelina Escobar, falleció a la edad de 44 años, por lo que sus tres hijos, Carlos de 14, Itzel de 10 y María de 18 quedaron bajo su custodia y cuidado total.

Advierte que la celebración del Día del Padre es una fecha muy especial en su vida, pues sus hijos lo colman de atenciones, regalos y cariño, ya que siempre ha estado dedicado a su cuidado y ante la falta de una figura materna, él desempeña los dos roles.

Dijo sentirse orgulloso de ser un padre de "tiempo completo" que distribuye su tiempo en labores domésticas, escuelas, súper mercados, doctores sin tener que descuidar su profesión, contador público.

Señaló que cada año espera esta fecha "tan especial" que conmemora junto a sus hijos, familiares y en ocasiones amigos, pues sabe que recibirá gratas sorpresas, mismas que toma de alguna manera como recompensa.

Pedro Sánchez mencionó que "es muy satisfactorio ver que unos días previos al festejo, mis niños empiezan a secretearse, hablar en voz baja, cambiar su conversación cuando me acerco, en fin son muy obvios, pero para no matarles la ilusión hago como que no me dio cuenta que se están poniendo de acuerdo para mis regalos y festejos".

Indicó que tradicionalmente, Itzel, la hija menor es la más detallista y con anticipación realiza manualidades con artículos reciclables, además de sacar de su alcancía dinero para invitarlo a comer.

"Mi hija Itzel, desde pequeña me realiza regalos con diversos artículos que recicla, como lapiceros con los rollos de papel, aviones con cajas de pañuelos desechables y botellas de bebidas, en fin es muy creativa y valoro mucho su disposición para hacerme sentir el mejor papa del mundo" dijo.

Mientras que Carlos y María, se preocupan por regalarle corbatas, camisas, relojes entre otras cosas, pues ellos con anticipación empiezan a juntar dinero para poder hacer las compras además de llevarlo a algún un restaurante de su preferencia.

"El ser padre, es la mejor cosa que me ha pasado en la vida, pues vivo para mis hijos, quienes diariamente me llenan de satisfacciones y me enseñan que hay que luchar y continuar sin vencernos pese a las adversidades que se presentan" dijo con gran orgullo además de aceptar que son sus hijos los que le enseñan a manejar los nuevos equipos de telefonía, Ipad e incluso las funciones de su nueva cámara fotográfica.

Sánchez, quien ya deja ver algunas canas, recordó con orgullo la educación y enseñanza que le dio su padre, del mismo nombre, además de agradecerle los valores y el cariño que a sus 80 años le sigue propinando.

Celebró que en Reynosa como en el resto del país, se conmemore a los padres de familia, quienes juegan un papel importante en la sociedad y se pronunció en contra de las actitudes machistas y autoritarias, ya que solo alejan las muestras de cariño, afecto, diálogo y comprensión hacia los hijos.