Dejan Senado al último

Cd. Victoria, Tam.

La mañana de este miércoles dio inicio la sesión permanente de los consejos local y distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Tamaulipas, en donde serán contabilizados 11 mil 824 paquetes de las tres elecciones federales del domingo.

Iniciaron con la elección presidencial, hoy con la de diputados y mañana continuarían con la del Senado, la más cerrada de las tres en la entidad.

El Consejo Local del INE entró en sesión permanente una vez que los nueve consejos distritales se instalaron para el recuento de las elecciones de Presidente de la República, Diputados federales por mayoría relativa y plurinominales, y Senadores también por ambas vías.

"Indudablemente que variará en cuanto al número total de votos, de votantes, pero no necesariamente que se cambie la tendencia que está porque empiezan a marcar los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares", dijo el presidente del Consejo, Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, "sin embargo la probabilidad no se aleja".

Solo de la elección de Presidente de la República serán reabiertos 3 mil 719 paquetes electorales por discrepancias como diferencias entre los votos emitidos y las boletas asignadas, por no contar con el acta de la jornada electoral o bien que está sea ilegible.

"Desde el año 2009 que lo mandata nuestra legislación electoral que se realicen los cómputos de esta manera, se hace un recuento de casilla y de los votos en el seno de los consejos cuando por alguna circunstancia exista alguna duda por menor que esta sea respecto al resultado asentado", agregó.

En el Consejo del Distrito V serán abiertos 434 paquetes electorales de Presidente de la República; 457 de Diputados Federales; y 457 de Senado de la República, para sumar mil 348 de los ocho municipios del centro de la entidad incluidos en este distrito.

MALA CAPACITACIÓN

Durante el desarrollo de la sesión matutina del Consejo Local del INE, representantes de prácticamente todos los partidos políticos sentados en el Consejo Local cuestionaron tanto la efectividad de los funcionarios de casilla como de los Capacitadores/Asistentes Electorales en la pasada jornada electoral.

"Es increíble que en las casillas especiales tengamos cero por ciento de efectividad, todas las actas van para revisión, en las casillas básicas, contiguas, tenemos casi un 80 por ciento de recuento", destacó el representante del Partido del Trabajo, Alejandro Ceniceros Martínez.

"En el caso de Tampico observamos a funcionarios que ni siquiera sabían cómo llenar el acta, eso se repitió en Reynosa, en todo el estado", agregó el representante del Partido Verde Ecologista, Carlos de Jesús Paniagua Arias, "se vio una nula capacitación de los funcionarios de casilla".

En contraste la consejera Claudia Lorena Gómez Méndez señaló que los partidos políticos habían sido invitados a los cursos de capacitación de funcionarios de casilla, pero que estos no habían asistido; "algo muy real es que es como en un salón de clases, se les da el conocimiento a los alumnos y hay alumnos de 10 y hay alumnos reprobados".

Y agregó: "porque también depende del coeficiente intelectual de las personas, del interés, de a lo mejor del hambre, si tienen algún problema en su familia, algún problema emocional que no se pueden concentrar entonces ese conocimiento no se presentó porque no somos robots", dijo.

Finalmente los representantes de partido insistieron en la capacitación tanto del personal del INE como de los ciudadanos funcionarios de casilla, por lo que consideraron la necesidad de implementar para futuras elecciones casillas electrónicas y actas más sencillas de llenar.

