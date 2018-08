Dejan seguridad en ruinas:Durazo

Morelia, Mich.

El postulante a próximo secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño, advirtió que el próximo Gobierno de la República recibirá una seguridad en ruinas.

Al encabezar el foro "Escucha Morelia" por la pacificación y la Reconciliación Nacional, Durazo Montaño insistió en un programa emergente para la profesionalización de las policías locales y del Ejército Mexicano que, en el caso de éste último, deberá salir de las calles.

Dijo que México se ha convertido en una tumba, "pero hay quienes dicen también que lamentablemente de forma merecida que nuestro país está convertido en una fosa".

Consideró que desde la época de la Revolución en el país no se había vivido tanta violencia, por lo que debido al reto que enfrenta México en materia de inseguridad será necesaria la participación de la ciudadanía.

"Sin eludir la responsabilidad, no será posible resolver de fondo el problema de la inseguridad si el gobierno avanza solo, los necesitamos a nuestro lado como estuvieron el 1 de julio", pidió.

En su participación, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, expresó la suma de la institución a todos los actores que apuestan por la construcción de un México en paz.

Acusó que en el ámbito político aún perdura como signos generadores de violencia la intolerancia, la corrupción y la impunidad.

Serna González también afirmó que ante el dolor de las víctimas y la violencia, existe una ceguera de la mayoría de los mexicanos ante este cáncer de inseguridad, por lo que incluso "hemos perdido de vista la dignidad humana".

Finalmente llamó a un "gran pacto social nacional" para detener la violencia y apostó para que parte de este proceso de paz se consiga a través de los valores.

Raquel González, presidenta de la Asociación de viudas de Apatzingán a Causa del Crimen Organizado, señaló que es muy difícil para las mujeres ser padre y madre a la vez cuando les asesinan a sus esposos o los desparecen.

"Aquí hay muchas personas que entienden mi dolor. Es un coraje enorme; es una desesperación y un gran sentimiento que no podemos ocultar y llevar a cabo. Son varios años ya y aún no puedo con esto, porque son muchas preguntas sin respuestas", expuso.

Como voz de las mujeres que han quedado viudas por crimen organizado, enfatizó que a pesar de que han tomado terapias y tratado de salir adelante aún no han podido superar lo que les dejó la violencia.

"Es algo que nos va a marcar toda la vida, tanto a nosotras como a nuestros hijos y a toda la familia. ¡Ya basta!; ¡ya queremos un México en paz!", exigió, ante más víctimas de la violencia.

Abandonan Mireles y mando foro de la paz

José Manuel Mireles Valverde, exlíder de las autodefensas de Tepalcatepec, y el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, abandonaron el Foro de Pacificación realizado por Morena.

Mireles consideró que el espacio fue una "farsa" y un "teatro de de los políticos", mientras que Corona Martínez comentó que fue agredido verbalmente por víctimas de la violencia, quienes no le permitieron concluir su discurso.

Con relación a lo sucedido, el doctor Mireles Valverde -también exvocero del Consejo de Autodefensas de Michoacán- afirmó que este tipo de foros son pura "charlatanería", ya que no involucran a verdaderos luchadores sociales.

"Estos foros son una charlatanería y pura política, son una farsa porque no hay ningún luchador social ahí enfrente en el presidium como los que entregamos nuestra sangre por cambiar las cosas. Ahí no está Semeí, no está Hipólito, esto es una farsa", expresó.

Asimismo, mencionó que él entregó en sus manos a López Obrador el formato de la Pacificación Nacional.

> "Yo hice el proyecto de Pacificación Nacional y se lo entregué en sus manos (a López Obrador). Estas son cosas que pone el sistema (los foros "a modo") y estoy decepcionado porque no hay luchadores sociales ahí", reprochó Mireles.

> Por otra parte, Corona Martínez había hablado varios minutos cuando decenas de víctimas de la violencia se levantaron de sus asientos y le comenzaron a gritar: "fuera, fuera", "justicia" y "no hay justicia, no hay justicia".

> El funcionario calló y esperó un minuto en el atril hasta que el moderador tomó el micrófono para calmar a los manifestantes.

> "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", continuaron los inconformes en el Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana.

> "Tenemos un Estado fallido", le gritó una mujer.

> El moderador dijo que el foro fue diseñado para que todos pudieran expresarse y se documenten las inconformidades.

> Tras terminar por ser interrumpido en su discurso, Bernardo Corona decidió dejar el foro sin dar ninguna declaración ante la prensa.