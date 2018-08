Dejan las playas en el olvido total

Ciudad de México

Los proyectos de Playa Espíritu, en Sinaloa; Loreto, en Baja California Sur y Litibú, en Nayarit, son destinos que han quedado en el olvido de los turistas, a pesar de una inversión de 2 mil 142 millones de pesos por parte de Fonatur.

Debido a la falta de conectividad e inversión pública, estos centros vacacionales se quedaron en promesa como consecuencia de la falta de infraestructura y desarrollo hotelero, según empresarios turísticos.

Por ejemplo, el proyecto de Playa Espíritu, cuyo plan maestro fue elaborado en 2008, se proyectaba como uno de los destinos turísticos más importantes del País en 25 años, ya que cuenta con islas vírgenes, manglares y era ideal para la pesca deportiva.

En el lapso de 2013 y 2018 se han invertido mil 322 millones de pesos en obra pública, por parte del Fondo.

Este centro se extiende en una superficie de 2 mil 381 hectáreas con capacidad para albergar a más de 43 mil unidades de alojamiento, entre cuartos de hotel y viviendas.

Pero el Fondo está llevando a cabo un estudio integral para analizar un posible redimensionamiento del proyecto con la idea de convertirlo en un destino sustentable.

Fonatur está por dar de alta los primeros 32 lotes con usos de suelo residencial y hotelero, mismos que ya cuentan con lotificación y servicios urbanos completos.

Pero los hoteleros opinan que el proyecto se quedó en suspenso.

"Ha habido poca inversión, es un hotel tipo exprés el que se está poniendo para seguir recibiendo trabajadores, ingenieros para seguir haciendo proyectos de la urbanización.

El proyecto está en su primera etapa, no ha habido avances de hoteles, no ha habido inversión y está detenido. De parte de hoteleros no ha habido mucho interés porque no hay atractivo turístico bien formado. El proyecto está muy verde", señaló Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.

Loreto, en Baja California, tuvo una inversión de 169 millones de pesos en lo que va del sexenio, por parte del Fondo. Al mes de junio se tenían 892 cuartos disponibles pero una ocupación de 43 por ciento, según Datatur.

Este destino abarca 6 mil 179 hectáreas, donde la mitad se dedica a la conservación ecológica. En la parte de Nopoló se edificó la zona hotelera, villas y condominios. Un campo de golf y área comercial.

Mientras que a Litibú, Nayarit, se le destinaron 651 millones de pesos.

Se ubica a dos kilómetros de Punta Mita, en el municipio de Bahía de Banderas.

Cuenta con una superficie de 160 hectáreas, con capacidad para albergar a 4 mil 179 unidades de alojamiento. Entre ellas 2 mil 289 cuartos de hotel y 945 viviendas orientadas al mercado de alto gasto y exclusividad.

Sin embargo, actualmente existen 452 cuartos y 38 viviendas turísticas.

Para Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, lo que ha sucedido con estos destinos y otros como Huatulco e Ixtapa es que no se creó un mercado específico para esas playas.