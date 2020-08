Dejan negocios irse a migrantes

Matamoros, Tam.- El comercio organizado en Matamoros comenzó a despedir a los migrantes que fueron contratados en meses anteriores para desempeñarse en ciertas áreas, esto debido a la situación económica por la que están pasando.

Lo anterior lo confirmó el administrador del módulo del migrante, Juan Antonio Sierra Vargas quien comentó que ya se han presentado despidos masivos de personas que vienen de otros países en busca del sueño americano.

Explicó que los propietarios de los comercios meses atrás iniciaron a contratar a esta comunidad que tienen ya un año viviendo en esta ciudad, lo que les permitió el mantenerse activos económicamente, situación que era favorable para ellos.

Destacó que ahora el comercio en general, incluyendo las grandes cadenas comerciales que habían contratado a estas personas, hoy en día están generando despidos masivos a consecuencia de la situación económica que prevalece a consecuencia del Covid-19.

"Por lo cual están viendo la manera de sobre vivir porque a decir de ellos mismos, no tienen a que regresar a su país, en donde las situaciones que los obligaron a salir de ahí no han sido superadas y por lo tanto no quieren regresar", dijo.

Comentó que en estos momentos estas familias necesitan de ayuda de despensa, están pasando por momentos muy difíciles y es necesario que como sociedad los apoyemos, ellos están tratando de salir adelante pero están teniendo trabas en su camino.

Finalmente comentó que con toda la situación del Covid, en general está habiendo mucho desempleo, por lo que debemos apoyarnos entre todos.