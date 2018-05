Dejan a Morena y se van al PAN

Tampico, Tam.

Al menos cien militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) decidieron abandonar las filas del partido, señalando que las designaciones de candidatos no fueron favorables, además de que se les dio cabida a reconocidos priístas, dejándolos a ellos a un lado.

En rueda de prensa, en donde estuvo presente el dirigente estatal del Acción Nacional, Francisco Elizondo, los ahora exmilitantes de Morena se comprometieron a apoyar las causas partidarias, en especial en el municipio de Tampico.

Quien fuera en dos ocasiones candidato a la diputación local, por el PRD y Morena, Joaquín Juárez Durán dimitió al partido del Peje y apoyará a los abanderados de la coalición "Por México al Frente".

Y es que señalan que fueron militantes y fundadores de Morena y no se les tomó en cuenta para participar en este proceso, en el que se designó a la ex diputada local Rosa Muela para la presidencia municipal, así como a la también ex legisladora Olga Sosa Ruiz a la diputación federal, pese a que ella lleva una posición en las plurinominales.

Precisó Juárez Durán que al no tomarlos en cuenta, se van a un partido en donde sí podrían aportar su "granito de arena", en este caso el PAN.

Y es que señalan que las designaciones a candidatos por los diversos cargos de elección popular sólo fueron "torpezas" políticas. Ya es darle la vuelta y ahora nos toca colaborar con la militancia panista y sacar adelante el proyecto panista de toda la entidad".

Expuso que el 70 por ciento de la militancia de Morena habrá de apoyar a los candidatos de Tampico, Jesús Nader Nasrallah y Rosario González Flores, además de la fórmula al senado por Tamaulipas que la integran Ismael García Cabeza de Vaca y María Elena Figueroa Smith.