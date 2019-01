Dejan los reynosenses trámite para último día

"Llegue a las 12 y no me imaginé que estaría tanta gente, llevo más de una hora formado, apenas avance a la puerta". Juan Rodríguez, ciudadano

Ayer durante el último día para tramitar renovar o modificar la credencial para votar en Reynosa las filas de interesados se extendieron más de 20 metros, provocando que el tiempo promedio de espera en atención oscilará entre una y dos horas.

Juan Rodríguez acudió al módulo instalado en la plaza comercial de la colonia Ribereña para renovar su plástico.

"Llegue a las 12 y no me imaginé que estaría tanta gente, llevo más de una hora formado, apenas avance a la puerta, sólo falta que atiendan a 6 personas y ahora si me toca la atención".

En la fila había personas de la tercera edad, mujeres con niños y jóvenes quienes tramitarían por primera vez un documento de identidad.

Alondra González quien cumplirá 18 años el próximo 17 de mayo reconoció que dejó el trámite para el final pese a los anuncios en medios de comunicación y avisos familiares.

"Me habían dicho mis papás que ya me tocaba votar pero la verdad no me interesaba, deje que pasarán las fechas y por eso me tocó hacer fila".

La cantidad de personas que llegó a los módulos del Instituto Nacional Electoral INE en los distritos 02 y 09 provocó un incremento de 50 por ciento en las atenciones.

Por lo que el personal trabajo con saturación y tiempos de espera prolongados.

Los datos indican que en la jornada electoral pasada 281 mil 532 personas aparecieron inscritas en el padrón electoral del distrito 02 en Reynosa pero tan sólo 265 mil 296 figuraron en lista nominal por tener la credencial vigente.

"Para este periodo la cantidad de personas que se quedará sin votar será menor porque es difícil encontrar credenciales con terminación 18, puedo decir que hasta ayer más del 90 por ciento de los electores tenía su plástico actualizado". mencionó Noé Ruiz Sánchez vocal del registro federal de electores en el distrito.