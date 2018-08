Dejan en libertad a lavador de carros

San Fernando, Tam.- Personal del Juzgado de Primera Instancia Mixto, ayer notificó sentencia absolutoria a lavador de unidades de fuerza motriz al no haber sido asistido por ningún abogado durante el proceso penal.

Óscar Rodríguez Rodríguez, originario de ciudad Victoria y con domicilio actual en la colonia Bella Vista Norte, es la persona que fue notificada de la sentencia emitida en su favor.

El inculpado fue detenido en el 2009 acusado de apoderarse de unas monedas de la "rokola" que se encontraba instalada en el antro de vicio denominado "Los Pescadores".

Dentro de la causa penal 38/2010, radicada en la oficina administradora de justicia, el detenido fue procesado por el presunto delito de robo cometido en agravio de Ricardo Galván Narváez, propietario del antro de vicio en mención, ubicado en la calle Canales y entre Allende y Bravo de la zona centro.

El robo en el citado negocio se registró de acuerdo a la denuncia penal asentada en la Agencia del Ministerio Público Investigadora, el pasado 26 de Noviembre del 2009, por la madrugada.

Aún y cuando se realizaron las diligencias correspondientes, durante su declaración preparatoria, el acusado no fue asistido por ningún abogado, si no por un particular, violentando de esta manera sus derechos, lo que ocasionó que se le dictara la sentencia absolutoria.