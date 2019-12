Dejan legado 'Los Simpson'

CIUDAD DE MÉXICO.

No, no han abandonado Springfield: su nuevo hogar está en los cuarteles de Disney. Tras la compra de 21st Century Fox por The Walt Disney Company el pasado 20 de marzo, los fans de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie se preocuparon por el futuro de los personajes amarillos. Con un humor crítico, ácido y adulto, contrario a los valores que profesa la compañía de Mickey Mouse, el panorama no era muy bueno para la que es considerada la sitcom guionizada más antigua de EU. Hace unos días, Danny Elfman, compositor del tema principal de la serie, aseguró en una entrevista con un diario irlandés que el show estaba cerca de culminar y que 2022 sería su último año al aire. El tema se volvió tendencia en redes y el pánico invadió a los fans, quienes se abalanzaron contra Disney, que recientemente lanzó toda la serie en su plataforma de streaming con errores en sus visuales. Afortunadamente, Al Jean, showrunner del programa desde hace 22 años, negó esta información. "Estamos todos agradecidos de que el artículo (donde habla Elfman, publicado por The Guardian) no sea cierto", escribió el también productor ejecutivo en Twitter, calmando a su público cautivo internacional. Esto, aunado al hecho de que la serie ya tenía asegurada su temporada 31 (arrancó en septiembre en EU) y 32, tranquilizó a los fans, quienes confían que nada ni nadie podrá extinguir a Homero y su prole. Lo cierto es que, a poco menos de 30 episodios de llegar a su capítulo número 700, el futuro del show aún no está escrito. Disney es quien tiene la sartén por el mango. Películas animadas con la ayuda de Pixar, crossovers con los personajes clásicos de la empresa y un parque temático en Disneyland, son rumores que inundan la red, pero que no tienen ni pies ni cabezas. Lo cierto es que Los Simpson están de manteles largos y aunque es difícil enumerar todos sus logros, escándalos, premoniciones del futuro y actores de doblaje, los festejamos con un fuerte: "¡Ay, Caramba!".

NUMEROS

850 mdd anuales genera su mercancía 527.1 mdd recaudó su única película 671 episodios emitidos en EU 175 premios internacionales 28 libros basados en los personajes 27 videojuegos de diversas plataformas 20 líneas de cómics editadas 6 discos de música original

LOGRO TRAS LOGRO

La serie debutó el 17 de diciembre de 1989 y desde entonces ha sido parte vital de la cultura pop.

- Antes de volverse serie, Los Simpson fueron primero cortometrajes en The Tracey Ullman Show. El primer sketch animado se emitió el 19 de abril de 1987 y se extendió por tres temporadas. - En 1999, la revista Time la nombró la Mejor Serie de Televisión del Siglo 20. - En 2008, la publicación británica Empire la calificó como la Mejor Serie de Televisión de la Historia. - El 14 de enero del 2000, la familia Simpson recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. - Entre la colección de premios que tiene destacan 34 Emmys, 20 Annie Awards y un Peabody Award. - La frase clásica de Homero, "D'oh!", forma parte del Diccionario de Inglés de Oxford desde 2001. - La serie ha influenciado otras producciones como Family Guy, South Park y King of The Hill. - También ha inspirados shows live-action como Malcolm in The Middle, Spaced y The Office. - El 9 de abril de 2009, el Servicio Postal de EU lanzó 44 estampillas para el aniversario 20 del show. - En el capítulo "When You Dish Upon a Star" (1998) se juega con la idea de que Disney compraría Fox. - Tiene el Récord Guinness de la Comedia de Situación más Longeva de la Historia. - Sólo dos países, China y Venezuela, han prohibido la transmisión de la serie debido a su contenido. - Michael Jackson escribió dos canciones para el show: "Do the Bartman" y "Happy Birthday, Lisa". - En 2007 se inauguró su juego "The Simpsons Ride" en Universal Studios Orlando y Hollywood. - Ha sido traducida en 17 lenguajes, incluyendo el checo, francés, árabe, italiano y portugués.