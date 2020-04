Dejan ir a mexicanos, grandes medallistas

Ciudad de México

Cuatro de las cinco medallas de México en los Juegos Olímpicos de Río 2016 fueron de manufactura netamente mexicana. También la presea mundial mas reciente para el País: plata en ciclismo de pista en este año.

Pero aún así el trabajo de entrenadores mexicanos carece de un total reconocimiento porque permanece la creencia de que los extranjeros son mejores, lamentan técnicos nacionales consultados por Grupo REFORMA que tuvieron que emigrar ante la falta de oportunidades en su Nación.

Si bien ninguno de los entrenadores entrevistados: Rafael Martínez, de atletismo de fondo; Joel Rodríguez, de clavados, y Óscar Salazar, de Taekwondo, se sintió desplazado por foráneos -en particular por cubanos y chinos que siguen llegando al País gracias a los convenios que la Conade tiene con esas naciones-, advierten que la fuga de talentos en este rubro es real.

A esto abonan "grillas" en el deporte mexicano y mejores ofertas laborales y económicas en el exterior.

Apenas el 13 de febrero, la Conade informó que actualmente trabajan en México 24 técnicos cubanos, distribuidos en 15 estados, para atender a deportistas de 11 disciplinas. Por lo menos hay una veintena de chinos en el País entre los que llegan por el acuerdo de Conade y su similar china y los que contratan directo los institutos estatales.

Salazar, subcampeón olímpico en Atenas 2004, es entrenador en jefe de la selección de Egipto, donde radica hace poco más de seis meses, después de haber estado al frente de los cadetes en México y apoyar algunas veces a la Selección mayor.

Limitantes y condiciones para hacer su trabajo, así como diferencias con el presidente de la federación mexicana de la especialidad, Raymundo González, combinadas con un buen contrato, lo orillaron a mudarse a El Cairo.

No les tienen confianza a los mexicanos.- Joel Rodríguez

Por tanto viaje y salir se me abrió la puerta de ver que hay otras cosas, y así empecé (como entrenador) en Estados Unidos, en Florida. Siempre me gusto Sydney y también siempre tuve en mente ser entrenador.

Me siento afortunado de que, por tradición, México se caracteriza por tener de los mejores clavadistas a nivel mundial y eso nos da puntos como entrenadores, por eso tenemos contrato aquí (en Australia).

También (fue) salir de algunas cositas que no iban con mi forma de pensar y todo esto me empujó (a irse del País). Estuve en el equipo de Fort Lauderdale un año y me vine a Australia en 2010.

Y es que una de las razones es que (en México) no te aseguran nada como entrenador: tienes que andar correteando gente para saber cuándo te van a pagar y tú tienes gastos. Siento que los entrenadores no tienen el respeto y respaldo que merecen porque por ellos se hacen los atletas, y acá en Australia los entrenadores tienen el respeto y valoran bastante esta posición.

Siento que las autoridades (mexicanas) menosprecian a los mismos mexicanos, no les tienen la confianza, pero, si demuestras que eres profesional, que puedes hacer las cosas y das resultados, eso es lo que deben apoyar. Es triste, pero es la realidad.

Cuando no te sientes querido o apreciado en algún lugar, pues...

Duele que no valoren tu trabajo.- Óscar Salazar

La decisión de por qué me vine (a Egipto) se debe a dos cosas: profesionalmente siempre he buscado crecer, que mi trabajo se note, y conseguir mejores cosas para mi familia.

Cuando el entonces presidente de la Federación Mexicana (de Taekwondo, Juan Manuel López, me llamó para entrenar a los cadetes me pareció muy bien y en Conade me dijeron que tenía que probar ser un buen entrenador para poder recibir un sueldo adecuado.

Así estuve y después ayudé un poco a María Espinoza rumbo a Río 2016, y tras su medalla de plata pensé que las cosas iban a cambiar. Entonces, hablé con el nuevo presidente (Raymundo González) para que considerara mi sueldo.

En Conade nunca se aceptó mi propuesta de ser entrenador nacional y no sé cuales hayan sido las razones.

Otra cosa que me molestó mucho es que a mí me dejaron a los juveniles que iban empezando, y cuando empezaron a ver resultados ellos (Alfonso Victoria, entrenador de la Selección Mayor) decían: ´yo lo coacheo´ en las Finales.

Ya había muchas cosas dentro de la Selección nacional que hacían a propósito los mismos entrenadores de la Mayor (Victoria). A diferencia de otros, yo por lo menos tengo trayectoria deportiva que me avala en conocimientos de competencias. He estado en tres ciclos olímpicos y algo debe servir ¿no? Todo esto me puso en foco rojo y entonces hablé con la gente de Egipto.

Ahora estoy viviendo las cosas desde los dos lados: un entrenador extranjero es el que menos tiene la culpa porque simplemente hace su trabajo, porque, en este caso, las federaciones lo consideran adecuado. Porque yo aquí desplacé a entrenadores egipcios.

Duele que en tu país no valoren tu trabajo, tu trayectoria y tus resultados.

Tengo seis meses trabajando con los egipcios y ya tenemos cuatro plazas para Tokio 2020, que conseguimos en el clasificatorio continental.

Vivir en la incertidumbre.- Rafael Martínez.

Me autoexilié porque la oferta de trabajo fue mejor económicamente hablando.

Colaboré con CIMA (Compromiso Integral de México con sus Atletas) de 1999 a 2009 y me fue muy bien, y de ninguna manera me siento desplazado.

Hubo un tiempo que estuve trabajando para México y Guatemala de forma paralela (en 2009). Fue una época muy buena porque pude compartir mi trabajo.

Lo que abordaría aquí es la incertidumbre que viven los entrenadores mexicanos porque te contratan por honorarios y no tienen ninguna garantía más, no sé si así opere actualmente.

El año pasado, durante los Panamericanos (de Lima 2019), a los que fui con Ecuador, platiqué con Ana Guevara (titular de la Conade), con quien tengo una buena relación, y le presenté un proyecto y me dijo que vería qué me podía ofrecer, pero en ese inter se presentó la oportunidad de regresar a Guatemala, que está más cerca de México, con una buena oferta y mi familia está por delante de todo.

Estaba muy estable en Ecuador, donde estuve 7 años, pero estar fuera de casa tiene sus vicisitudes. Tengo que subrayar que me ofrecieron un espacio de trabajo y lo tomé y no porque haya habido rechazo en México.

Me tocó ir a cuatro Juegos Olímpicos entre Atlanta 96 y Beijing 2008, y el 90 por ciento éramos entrenadores mexicanos y se distinguía eso.

Se colaban algunos entrenadores extranjeros, pero en términos generales éramos más mexicanos.

Hay constancia de que estamos inundados de entrenadores de otros países, específicamente de Cuba y de China, pero no sé exactamente en qué (deportes).