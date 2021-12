Dejan fuera del Top 10 al mexicano 'Checo' Pérez

Un triunfo, cinco podios y haber terminado en el cuarto lugar del Campeonato de Pilotos no fue suficiente para que los jefes de las escuderías de la Fórmula Uno colocaran a Sergio Pérez entre los 10 mejores de 2021.

La F1 realizó una encuesta entre los 10 responsables de las escuderías, quienes entregaron una lista de 10 pilotos, a los cuales les fue asignada una puntuación basada en la que se usa en las carreras del serial, de manera que el primer lugar se apuntaba 25 puntos y así hasta el décimo con una unidad.

Luego combinaron todos los resultados para generar el ranking en el que Sergio Pérez no figuró.

El campeón Max Verstappen, con 213 unidades destronó también en esta elección a Lewis Hamilton, segundo con 192 y Lando Norris completó el podio con 110 puntos.

El lugar que ocupó Checo en el campeonato fue ganado en la encuesta por Carlos Sainz con 85 puntos, y el resto de la clasificación la completaron Charles Leclerc (70), Fernando Alonso (69), Pierre Gasly (64), George Russell (44), Valtteri Bottas (43) y Esteban Ocon (41). Salvo Russell, el resto sí fue parte del Top 10 en el Campeonato de Pilotos de la F1.

Checo Pérez ganó el GP de Azerbaiyán y ocupó el tercer lugar en Francia, Turquía, Estados Unidos y México.

La organización de la encuesta prometió anonimato a los votantes, por lo que no se dará a conocer por quién votó cada uno.

Votaron Mattia Binotto (Ferrari), Jost Capito (Williams), Christian Horner (Red Bull), Laurent Rossi (Alpine), Andreas Seidl (McLaren), Guenther Steiner (Haas), Otmar Szafnauer (Aston Martin), Franz Tost (Toro Rosso), Fred Vasseur (Alfa Romeo) y Toto Wolff (Mercedes).

Durante todo el día, usuarios en redes sociales criticaron fuertemente la ausencia del mexicano en la lista.

MAX LO LLEVA A OTRO NIVEL

Sergio Pérez aseguró que su coequipero Max Verstappen, lo obligó a ir a otro nivel, como resumen de su primera temporada en Red Bull, a la cual etiquetó como "muy intensa", en declaraciones para Motorsport.com.

"Ha sido extremadamente intensa. Se ha trabajado mucho entre bastidores, mucha presión. Cuando estás en Red Bull la presión es grande y todo el mundo te observa, lo que haces y ustedes los medios, obviamente, son mucho más duros con un piloto de Red Bull, lo cual es muy comprensible.

"Pero no ha sido fácil, me ha llevado a otro nivel, y tener a Max como compañero de equipo realmente te empuja a nuevos niveles. Estoy disfrutando mucho en este momento de mi carrera, estoy muy contento, y eso es lo más importante", aseguró Pérez, cuya maniobra para contener a Lewis Hamilton en la última carrera en Abu Dhabi, le mereció que Verstappen dijera agradecido en una transmisión de radio durante la competencia que el mexicano "es una leyenda".

Defiende Mario Domínguez temporada de ´Checo´ Pérez

El piloto Mario Domínguez consideró injusto que Sergio Pérez quedara fuera de la lista de los mejores pilotos del mundo en la Temporada 2021 en la elección de los jefes de equipos.

"Pues no sé porque no entró en el Top 10, creo que el verdadero ranking lo dicen los puntos y quedó en cuarto lugar del campeonato, hizo un buen trabajo, me extraña que no lo hayan considerado como uno de los mejores", dijo Domínguez vía telefónica.

El mexicano señaló que la comparación de los resultados de Checo junto a su coequipero, el neerlandés Max Verstappen, campeón de este año, pudo ser la razón para sacar al tapatío de los lugares de privilegio.

"Tal vez puede ser porque comparan sus resultados con los de Verstappen, pero para Checo este fue un año de aprendizaje en un nuevo coche y nuevo equipo, yo creo que el año que entra sin duda estará peleando por las victorias y podios constantemente", resaltó Domínguez.

Ni el cuarto sitio mundial ni los cinco podios en el año le alcanzaron a Checo para estar entre los mejores del circuito en la elección realizada por los jefes de equipos, sin embargo, su compatriota defiende la temporada del mexicano en la máxima categoría del automovilismo. Checo Pérez no figuró en la lista donde el año pasado terminó en quinto lugar, cuando aún corría por Racing Point.