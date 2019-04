Dejan excavaciones sin recubrir en la 115. Temen vecinos se susciten accidentes

Río Bravo, Tam.- Residentes en zona urbana de brecha 115, temen riesgo de accidente por presunta línea de gas subterránea que no se encuentra bien cubierta, luego de que empresa particular, excavara sobre el asfalto y a un costado de avenida Madero, dejando desperfectos.

Fue el joven Moisés Domínguez, quien denunció lo que a su parecer, es un procedimiento a medias, pues recalca que mientras en otras arterias de menos circulación, la zanja excavada se compactó y repavimentó, no fue así en la brecha aludida, la cual es la que más tráfico vehicular pesado al interior de zona urbana recibe al oriente de la ciudad.

Domínguez indicó que los vecinos desean saber la razón por la que "la empresa de gas que está haciendo las perforaciones para su nueva línea, está dejando todo roto a su paso, siendo que si es una obra privada, están obligados en reparar bien", expresó.

"Están rompiendo las calles para pasar su línea de gas y sólo están rellenado con caliche (en algunos tramos), esa línea de gas está vulnerable, al no haberla tapado adecuadamente", pues según se pudo apreciar en el caso de brecha 115, sólo fue recubierta con tierra y no se notan labores de compactación, ni repavimentación.

Al momento de que reporteros de EL MAÑANA se presentaran en el lugar señalado, no se encontraba personal de la obra particular laborando, por lo que no fue posible, recabar mayor información.

AFECTA. El tramo más crítico, quedó sin repavimentación, no obstante ser el de mayor tránsito por tráfico pesado.

LABORAN. Rompen las calles para pasar su línea de gas y rellenan la zanja con caliche.