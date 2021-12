Dejan en pobreza a miles de familias

En este sentido, la vocera de este frente Elvia Torres Niño sostuvo: "exigimos que se abran mesas de diálogo con las autoridades, porque la realidad es que no hemos sido tomados en cuenta en el decreto, a pesar de que somos nosotros los legítimos dueños de estas tierras... estamos buscando audiencia para que se nos atienda y estamos seguros de que el presidente fue mal informado y engañado con lo que le plantearon".

Ejidatarios y comuneros propietarios de predios que han quedado dentro del decreto de Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito agrupados en el "Frente Agrario Pro-Familias de la Sierra de San Miguelito", denunciaron que esta declaratoria firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador , no es más que un despojo a su patrimonio y los está condenando a vivir en la pobreza el resto de sus vidas.

Dijo además, que este decreto estaría causando un daño enorme a por lo menos 30 mil familias que habitan y trabajan dentro de la Sierra de San Miguelito "alguien le ocultó información para fastidiarnos" por lo que se exige un diálogo abierto para reconsiderar el área a proteger, de lo contrario el daño sería "irreparable".

Por otro lado, integrantes de este mismo frente sostuvieron que se hicieron estudios técnicos desde hace más de un año en donde las autoridades federales estuvieron trabajando de la mano con los ejidatarios y presentando los planos de cómo es que se integraría esta ANP, desafortunadamente todo este trabajo parece ser que no fue tomado en cuenta en lo absoluto "hay que ser claros hay lugares en la ANP en donde no hay flora ni fauna, es decir nada que proteger".

Finalmente, señalaron que en realidad la zona núcleo que es la que verdaderamente debería de protegerse no sobrepasa las 30 mil hectáreas y no las más de 111 mil que está marcando el decreto lo cual está afectando a los terrenos de uso agropecuario de miles de familias, hay ejidos en donde hasta el 98 por ciento de sus tierras quedaron dentro de la ANP "nos han dejado sin opciones para sobrevivir", asimismo indicaron que por el momento no emprenderán acciones legales, puesto que primero quieren que haya un diálogo directo con el presidente y las diferentes autoridades de todos los niveles para llegar a un acuerdo.