Dejan en la oscuridad al Templo Mayor

Cd. de México, México.

Entre noviembre de 2017 y enero de 2018, la administración de Miguel Ángel Mancera inauguró las dos primeras etapas del proyecto, que implicaron la colocación de 355 proyectores LED. El ex Jefe de Gobierno anunció entonces nuevas etapas para el Templo Mayor y otros edificios del Centro Histórico, Sin embargo, 45 millones de pesos destinados a "Iluminación artística del Templo Mayor" e "Iluminación especial en el Museo del Templo Mayor" fueron devueltos de manera extemporánea el año pasado, según lo revela un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con la Secretaría de Obras del Gobierno de la CDMX (Sobse), los proyectos que no se realizaron consistían en "mapping" e "iluminación artística del Templo Mayor", pues no se obtuvieron autorizacionesdel Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Para Jesús González Schmal, quien fue titular de la Autoridad del Centro Histórico (ACH) en la Administración pasada, proyectos como este padecieron la poca coordinación entre autoridades locales y confrontaciones con las federales. "Fue muy tortuosa la ejecución del proyecto de iluminación, que iba a comprender muchísimos más edificios, monumentos históricos del Centro. Constantemente se interrumpía por la intervención de tantas entidades", explicó el ex funcionario.