Dejan de aplicar pruebas de Covid-19 en Laboratorio Biomedica

Afuera del Laboratorio Biomedica en Montes Urales se dejaron de aplicar pruebas para el Covid-19; la última fue aplicada el jueves, según contó personal del mismo lugar.

Al interior no hay medidas higiénicas más que un gel antibacterial; en la sala de espera los pacientes no utilizan cubre bocas, así como las mismas trabajadoras, no usan batas médicas.

Los pacientes que ingresan, lo hacen en sus respectivos automóviles por el área de estacionamiento y afuera, no hay filas, ni gente preguntando por la prueba para detectar Covid-19.

Comentaron trabajadores que las pruebas dejaron de aplicarse este día y que no hay un día específico para que se vuelvan a aplicar, por lo que es mejor comunicarse en línea y no estar acudiendo constantemente al laboratorio.