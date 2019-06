Dejan alborotados a mexicanos; no verán la Champions

Madrid, España.

A la familia Orduño no le quedó más que visitar el Estadio Metropolitano con la espinita de haberse quedado fuera de la Final a pesar de haber volado a Madrid con los boletos, así lo creían, asegurados.



Originarios de la Ciudad de México, el matrimonio y su hija habían comprado en febrero tres tickets a cambio de dos mil 500 euros, pero antes de llegar al Estadio este 1 de junio les informaron que no iban a poder estar en el duelo por la "Orejona".



"Antes de venir me habló un compañero y me dijo '¿sabes qué? No nos van a dar las entradas, dicen los de la agencia que la UEFA no les dio los boletos'. Dicen que nos van a reembolsar el dinero", contó Adrián Orduño.



Los cinco viajeros (a dos de ellas no les urgía ver el juego y se quedarían afuera) recorrieron los alrededores del estadio del Atlético de Madrid. Aun ahí buscaron boletos, pero el alto costo de las entradas en reventa (cerca de 200 mil pesos) los desilusionó.



"Con eso te compras un Mercedes", bromearon.



Los Orduño tuvieron que tomar por el lado amable la desilusión de no ver el partido. Es el inicio de un tour por el Viejo Continente que no desean amargar a pesar de la mala noticia que les dio la empresa Evandti, a la que ya le habían comprado boletos con anterioridad, pero después del trato seguro ya no harán.