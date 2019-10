Dejan a tres partidos fuera de financiamiento

Cd. Victoria, Tam.- El próximo año los partidos De la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y del Trabajo, no recibirán financiamiento público local debido a que en la jornada del dos de junio de este año no lograron alcanzar al menos el tres por ciento de la votación, por lo cual, sólo gozarán de una porción proporcional para Franquicias Postales.

"Los partidos políticos si no logran el tres por ciento en la elección inmediata anterior de diputados pierden el derecho a recibir las prerrogativas mas no el derecho a estar sentados en la mesa del Consejo General, es decir, siguen acreditados como partidos nacionales", recalcó la consejera presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, María de los Ángeles Quintero Rentería, "tienen que cumplir con dos requisitos, estar vigentes como partido político con acreditación nacional, que eso sí lo tienen, y la segunda cumplir con el tres por ciento, fue esta última con la que estos partidos no cumplieron".

Por otro lado la consejera electoral recordó que los partidos políticos deberán de cubrir una bolsa de veinte millones 561 mil 779.90 pesos por multas suscitadas en los procesos electorales 2017-2018 y 2018-2019; no obstante, algunas multas aún no se encuentran del todo firmes por lo cual la bolsa podría disminuir; el presente mes de octubre partidos como el PRI, PRD, Verde Ecologista, PT, Movimiento Ciudadano, y Morena ya han iniciado el pago de estas multas, y los partidos que ya no cuentan con financiamiento local recibirán una disminución en sus prerrogativas federales.