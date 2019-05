Dejan a cetemistas ´libres´ en su voto

Yo creo que finalmente va a ocurrir lo que ha estado ocurriendo últimamente, la gente va a votar por el candidato que más le simpatiza o le cae menos mal . Edmundo García Román, líder cetemista en Tamaulipas

Tampico, Tam.- Tras considerar que en Tamaulipas a los cetemistas los dejaron en las últimas posiciones para ocupar regidurías, la Confederación de Trabajadores de México () se deslinda del Partido Revolucionario Institucional y deja a libre albedrío a los miembros para que simpaticen con cualquier partido... menos Morena.

Así lo dio a conocer Edmundo García Román, líder de la CTM en Tamaulipas, quien refiere que durante el último Congreso Nacional del organismo se tomó la decisión de ya no apoyar al PRI en Tamaulipas y dejar libres a los adheridos, no sin antes sentenciar que no apoyen al partido de la Cuarta Transformación.

Lo anterior lo vertió tras la reunión que sostuvo con el candidato a la diputación local por el Distrito 21, Edmundo Mon Marón, por el partido Acción Nacional.

Cuestionado sobre si lo van apoyar, refirió que "eso se decide en el pleno. Yo creo que finalmente va a ocurrir lo que ha estado ocurriendo últimamente, la gente va a votar por el candidato que más le simpatiza o le cae menos mal. Nosotros en el último congreso que tuvimos se quitó la obligación de militar en el PRI y entonces, lo que estamos platicando a través de los secretarios generales es decirle al compañero vota por quien quieras menos por Morena".

Precisó que de ahora en adelante así se van a manejar con los adheridos a la CTM y aclaró que esta obligación de no votar por el Partido Revolucionario Institucional fue porque los tratan muy mal.

"Todos los pluris del PRI que entraron a Senado y a la Diputación Federal, nada más llevamos un senador, se acuerdan que aquí el año pasado agarraron y todos nuestros representantes iban en las regidurías los pusieron en los últimos lugares de tal suerte que no pudieron entrar ni como pluris, sino que fueron favorecidos los dirigentes del partido, del exgobernador, de los cuates, no quieren nada con nosotros".

Para finalizar García Román señaló que no van a estar rogándole a los priístas para que los tomen en cuenta, pues refiere que a final de cuenta quienes necesitan de los votos son el partido tricolor.