Deja ladrón alumnos sin clases

Cd. Victoria, Tam.

Por lo menos 200 alumnos de primaria en cuatro comunidades de Jaumave se quedaron sin regreso a clases el pasado 21 de agosto debido a que los mismos padres de familia decidieron clausurar la escuela Francisco Zarco del ejido San Antonio por un nuevo hurto de piezas como equipo de cómputo, proyectores, y latas de pintura, entre otros.

Marissa Martínez, directora de la escuela primaria, acudió acompañada de padres de familia esta tarde a Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria buscando una audiencia con el secretario general César Augusto Verástegui Ostos para plantear la situación en que se encuentran los alumnos de cuatro comunidades; ejido San Antonio, poblado Compuertas, Francisco Medrano las Pilas, y el ejido el Sauz.

“La escuela participa del programa Escuela de Tiempo Completo, es por ahí por donde los recursos han llegado y se ha dotado, se ha equipado para cumplir los requerimientos”, no obstante la docente dijo que no es la primera vez que suscita un hecho de esta naturaleza, sin embargo en anteriores ocasiones no se ha procedido por parte de las autoridades y ante la incredulidad de los padres de familia es que estos decidieron cerrar la escuela esperando ser escuchados.