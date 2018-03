Deja varios muertos y heridos caída de puente peatonal en Miami

Un puente peatonal que estaba por ser inaugurado cerca de la Universidad Internacional de Florida en Miami, colapsó este miércoles dejando un saldo aún no precisado de muertos y heridos.

Imágenes del lugar del incidente muestran varios autos bajo la estructura. Equipos de emergencia se encuentran en el lugar atendiendo a personas heridas.

"Los carros están debajo del puente completamente", dijo a Univision 23 Katrina, una joven conductora que sobrevivió al accidente. También dijo que vio a personas atrapadas bajo el puente colapsado. Ella salió del automóvil y logró huir de debajo de la estructura antes de que se cayera.

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN