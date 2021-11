Deja Taylor Lautner la soltería...

"No puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo, Tay Dome. Sé que no aguantas mis tonterías, pero me calmas cuando tengo ansiedad. Me haces reír demasiado. Haces que cada día contigo sea el más especial. Y, lo más importante, me haces ser mejor persona.

"No tengo palabras para agradecerte lo suficiente lo que has traído a mi vida. Te quiero para siempre", escribió la estrella de "Crespúsculo" en una publicación en su Instagram personal.