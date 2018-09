Deja por salud la TV

Ciudad de México

Para quienes gustaron de la serie "Ingobernable", lo primero que notarán durante los primeros minutos de la segunda temporada es la ausencia del primer actor Fernando Luján, quien en los primeros 15 capítulos dio vida a Tomás Urquiza, padre de Emilia (Kate del Castillo).

En esta ocasión Luján es sustituido por el cubano Otto Sirgo, por lo que la pregunta que salta es ¿por qué Lujan no está más en esta nueva etapa de la serie de Netflix?

DETERIORADO

Todo indica que el histrión, quien el pasado 23 de agosto cumplió 80 años de edad se encuentra mal de salud y su deteriorado estado le ha impedido regresar a la historia dirigida por Epigmenio Ibarra.

Algunos de los involucrados en esta serie lo confirman.

Los primeros fueron Alberto Guerra y Alicia Jaziz, quienes dan vida a Canek Larios y María Nava Urquiza respectivamente.

Durante una entrevista previa al estreno de la serie ambos actores se mostraron incómodos ante la pregunta de ¿por qué Fernando Luján ya no está en la serie?, aunque al inicio los actores no quisieron responder y se limitaron a un simple "es algo no nos corresponde a nosotros y supongo que cuando la serie salga, ya se hablará de eso".

Sin embargo, ante la insistencia por saber qué sucede con Luján, los actores añadieron: "Creo que no la está pasando bien y esperamos que esté mejor, es un gran actor".

Por su parte, Otto Sirgo quien en esta nueva temporada sustituye a Luján, confirmó que la salud de Fernando no es óptima y eso le impide seguir trabajando.

"Tengo entendido que desgraciadamente Fernando no está muy bien de salud y me dijeron que para él iba a ser muy complicado poder seguir en la serie, ya que no está en condiciones de trabajar y esa fue la razón por la que él salió y llegué yo", añadió Sirgo.