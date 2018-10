Deja Roman Reigns la lucha libre por batalla con leucemia

Roman Reigns sorprendió al mundo de la lucha libre al anunciar, al inicio de RAW, que padece leucemia y no puede seguir como luchador de tiempo completo.

Leati Joseph Anoa'i subió al ring del Dunkin Donuts Center y renunció al título universal de la WWE, mismo que había ganado en el pasado SummerSlam, pues necesita enfocarse en su batalla ante esta terrible enfermedad.

Reigns, de 33 años, es considerado como la actual figura principal de la empresa de los McMahon, por lo que deja un hueco muy difícil de cubrir.

El también integrante de The Shield ha estado en tratamiento contra la leucemia desde hace 11 años y la tenía controlada, pero reapareció y ahora debe retirarse temporalmente para enfrentar la batalla más importante de su vida.

Román agradeció el apoyo de la WWE y de los aficionados quienes cambiaron los clásicos abucheos que suelen lanzarle por gritos de aliento.

El Emperador Romano aseguró que no es un adiós sino un hasta pronto, y que regresará a los cuadriláteros próximamente.

.@WWERomanReigns has to relinquish the Universal Championship due to a battle with leukemia. #Raw pic.twitter.com/EhomllNwjK