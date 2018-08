Deja Peña crisis en los DDHH: Ombudsman

Ciudad de México

El Gobierno de Enrique Peña Nieto dejó al país en una situación "muy crítica" en materia de derechos humanos, advirtió, en entrevista, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

Desapariciones, feminicidios, desplazamientos forzados internos, incongruencia en la política migratoria, agresiones contra defensores y periodistas, trata de personas, cooptación de menores por parte del crimen y autogobierno en los penales, son algunos temas que enlistó como problemas que acechan a México.

Sin embargo, destacó que el Mandatario priista siempre respetó la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

"No quiere decir que no tuviéramos tensiones con estructuras del Gobierno, desde luego que disgustaban nuestros pronunciamientos, pero no hubo injerencias indebidas", acotó.

Ese mismo respeto, dijo, es el que espera que continúe en el próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. "Queremos tener todo el diálogo, toda la contribución, toda la coordinación, queremos sumar, pero también, cuando algo observamos que está mal, decirlo", indicó.

"(Lo que queremos) es respeto, no a su servidor, respeto a una institucionalidad, (la CNDH) es un órgano autónomo independiente, que se entienda que no buscamos deteriorar a instituciones".

En ese sentido, reveló que en reuniones con Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, quienes se perfilan como Secretaria de Gobernación y Subsecretario de Derechos Humanos, respectivamente, le han asegurado que existirá ese respeto.

"La mejor forma de coadyuvar es que cada quien hagamos lo que nos toca y dice la Constitución", sentenció.

REPROCHA IMPUNIDAD

El acceso a la justicia, que es un derecho humano, se vio afectado por el nivel de impunidad que imperó en el Gobierno de Peña Nieto, reprochó el Ombudsman y atribuyó este tema a una debilidad institucional.

"Para todas las violencias, el mejor antídoto es combatir la impunidad", planteó.

"Esto no se aplicó, porque tenemos debilidad de instituciones, cómo nos explicamos que estén cojas ciertas estructuras: la Fiscalía General, hay un encargado (de despacho de la PGR), pero no se pudo tener un modelo diferente de procuración de justicia, a pesar de que la Constitución lo preveía".

Además, recordó que a pesar de que la CNDH emitió recomendaciones por hechos ocurridos en Tanhuato, Apatzingán y Tlatlaya, judicialmente no se tienen ningún avance sobre responsabilidades penales de los culpables.

González Pérez planteó que la justicia transicional en la Administración de AMLO podría ser una solución, siempre que mantenga a las víctimas su eje central, y que una eventual ley de amnistía no se traduzca en perdón y olvido.

Sobre la austeridad presupuestal que López Obrador ha planteado que impulsará en su Gobierno, el Ombudsman consideró que debe ser normada de forma general y siempre cuidando no violar derechos humanos.