Deja Paola atrás al virus

Ciudad de México.

Cuidados y el apoyo de su familia fueron determinantes para que la medallista olímpica en clavados Paola Espinosa superara el trance que experimentó por padecer Covid-19.

La ex campeona mundial se unió a la lista de deportistas mexicanos amateur y profesionales que superan esta enfermedad, en un año donde ella se preparaba para decir adiós a su carrera, la cual alargó un año más tras la postergación de Tokio 2020.

"Después de semanas difíciles en casa, les comparto que vencí al Covid-19. Tras conocer casos cercanos, me hice el examen, salí positiva y me aislé en casa. Al principio no tenía síntomas, pero conforme pasaron los días tuve algunas complicaciones que he ido superando, como un cuadro leve de neumonía, que me fue tratada oportunamente y no he tenido mayor complicación hasta el momento", contó Espinosa en un comunicado.

"Desde que inició la pandemia, fui muy cuidadosa siguiendo las medidas de prevención, pero me pasó, lo más doloroso era saber que mi hija Ivana (sin síntomas) también era positiva, pero su amor y el de mi familia, me dio la fuerza para salir adelante por ellos".

Espinosa se prepara rumbo a la Copa del Mundo en abril del siguiente año para buscar las últimas contraseñas olímpicas.