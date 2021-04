Deja pacto suicida seis fallecimientos

Ubicada al norte del área conurbada de Dallas, Allen es una ciudad en el condado de Collin. Entre los medios que reportaron el sangriento hecho están el canal 5 NBC DFW y The Dallas Morning News.

El sargento Jon Felty, del Departamento de Policía de Allen, dijo que se le pidió a la policía que realizara un control de bienestar por un amigo de la familia preocupado por un joven suicida.

Felty dijo que los oficiales llegaron a la casa en la cuadra 1500 de Pine Bluff Drive después de la 1 a.m. y encontraron los cuerpos de seis personas. Los nombres y edades de las víctimas no han sido confirmados, pero la policía dijo que incluían a un abuelo, dos padres y tres hijos (dos varones y una mujer, todos mayores de 19 años).

Felty dijo que los dos hermanos aparentemente llegaron a un acuerdo suicida para poner fin a sus propias vidas y llevarse a su familia con ellos.

Lo anterior se basa en un enlace a una larga carta publicada en una de las páginas de las redes sociales de los jóvenes varones que describía en detalle lo que sucedió y cómo sucedió.

En la carta dijeron que ambos estaban clínicamente deprimidos y esperaban evitarles a su familia el dolor por sus suicidios al quitarles la vida primero disparándoles antes de suicidarse.

ES UNA TRAGEDIA

"He estado aquí 21 años en Allen. Nunca habíamos tenido un incidente como este en los 21 años que he estado aquí. Así que, como puedes imaginar, es solo una tragedia. No hay otra forma de describirlo", dijo Felty.

"Es una tragedia que simplemente no puedes imaginar. Nuestro más sentido pésame para los familiares y amigos y lamentamos mucho que haya ocurrido este evento", agregó el sargento.

No se ha confirmado cuándo ocurrieron las muertes, pero la policía cree que pudieron haber ocurrido desde el sábado por la noche.

Felty dijo que la investigación sobre las muertes está en curso. Agregó que ninguno de los vecinos informó haber escuchado nada y que no hubo reportes de disparos en la zona.

Agregó que la familia emigró de Bangladesh y no hay parientes conocidos en el norte de Texas. Dijo que la policía localizó a algunos familiares en Florida.