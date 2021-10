Deja OnlyFans

Vega se mostró muy feliz con lo que había conseguido en el famoso portal. Sin embargo, destacó que había cosas que no podía hacer.

Aunque se encuentra acostumbrada a compartir sensuales fotografías , Lis Vega confesó que no tuvo los pantalones para seguir adelante en la plataforma OnlyFans , por lo que decidió cerrar su cuenta.

La cubana reveló que le fue tan bien en OnlyFans, que incluso pudo pagar la renta de su departamento por un año en Miami.

"Lo abrí y me fue muy bien, tanto así que pude rentar un departamento un año completo mientras me otorgaban mi ciudadanía estadounidense", comentó.

Afirmó que se debe dedicarle tiempo completo a la plataforma: "OnlyFans es muy fuerte, yo no tengo tiempo para hacer videollamadas con nadie, yo respeto y es por eso que me divorcié". Ella reconoció el trabajo que hacen otras personas que están en ese portal, pero destacó que hay cosas que no puede hacer.

"Cada quien nace para algo en la vida, yo puedo salir en tanga súper sensual y erótica, pero hay cosas que están más allá de mi forma de ser".

La modelo también destacó que por el momento ya no tiene tiempo de seguir compartiendo contenido en la plataforma, ya que se encuentra concentrada en hacer música nueva.

"Yo no tengo tiempo para estar en OnlyFans", relató.