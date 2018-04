Deja Monger atrás la tragedia

Hace poco menos de un año, a Monger la amputaron ambas piernas tras un accidente en la Fórmula 4 Británica. El inglés regresó ayer a la pista y coronó su esfuerzo y dedicación con un podio en la legendaria Fórmula 3 Británica.



En la ronda iniciar del serial inglés, en Oulton Park, el jovencito que se ganó el corazón de miles de aficionados al deporte motor, así como del propio paddock de la Fórmula Uno, no pudo tener un mejor regreso al automovilismo deportivo, logrando un emocional tercer sitio con el auto del equipo Carlin.



"Si me decías que iba a subir al podio al regresar en mi primera carrera, te habría dicho que estabas mintiendo", dijo Monger, quien el año pasado recibió 850 mil libras en donaciones para ayudar a su rehabilitación.



Monger arrancó quinto en la carrera de ayer y aprovechó un incidente en la primera curva para meterse al top tres, posición que ya no perdió pese al ataque del que fue objeto por Tom Gamble en buena parte de la carrera.



El inglés ya de 18 años de edad maneja en un coche con una adaptación especial, acelerando con una palanca en el volante, mientras que usa su prótesis en la pierna derecha para pisar el freno.



"Hemos mejorado cada vez más (que estamos en la pista) y eso es probablemente por lo que estoy más emocionado. Estoy cada vez más cómodo en el auto con los controles cada vez que salgo", explicó.



El joven británico sólo estaba programado para correr la fecha inaugural del campeonato, pero su resultado lo ha motivado de gran forma.



"Me encantaría tener la oportunidad de pelear el título, correr toda la temporada es lo que queremos el equipo y yo".