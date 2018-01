Deja Lozano PAN y se suma a Meade

Ciudad de México

Luego de meses de críticas contra la dirigencia del PAN y elogios al aspirante presidencial del PRI, José Antonio Meade, el senador Javier Lozano formalizó ayer su renuncia las filas del blanquiazul.

Desde el pasado fin de semana, el legislador había intensificado sus críticas contra Acción Nacional e incluso contra el exgobernador Rafael Moreno Valle, de quien se decía incondicional.

La declinación del exmandatario poblano detonó finalmente la salida del excolaborador de Felipe Calderón, quien anunció su decisión a través de un video.

“Me voy del PAN pero no de la política ni del servicio público. Actúo en estricta congruencia con lo que soy y con lo que creo, pues no quiero dejar en manos de demagogos, populistas, irresponsables, tramposos, corruptos, traidores e inexpertos la administración pública”, dijo.

En su mensaje, Lozano calificó al aspirante presidencial, Ricardo Anaya, como un joven dictador que imita las peores prácticas que tanto han criticado a otros partidos políticos.

El senador acusó a la dirigencia del blanquiazul de imponer una política de exterminio y de actuar de manera hipócrita frente a reformas aprobadas en el Congreso y que hoy desconoce.

El vocero del PAN, Fernando Rodríguez Doval, dijo que la lealtad del senador poblano ya estaba con el PRI.

“Así lo acreditaban sus propias redes sociales, sus votaciones en el Senado. Con esta renuncia es consistente con esta actitud que él ya venía expresando públicamente”, resumió.

Rodríguez Doval descartó repercusiones negativas para su partido tras la salida de Lozano. “

“Si su lealtad estaba con Meade y con el PRI, lo más congruente es que haya renunciado al PAN, en ese sentido celebramos la decisión que tomó”, dijo.

Fernando Herrera, coordinador del PAN en el Senado, aseguró que la salida del poblano obedece a que se percató de que no será el candidato del blanquiazul al Gobierno de Puebla.

‘Ya venía trabajando para el PRI’, dice Anaya

>El precandidato de la coalición “Por México al Frente” que integran PRD, PAN y MC, Ricardo Anaya, afirmó que desde hace mucho tiempo Javier Lozano ya venía trabajando para el PRI, por lo que le deseó buena suerte en la decisión que tomó.

El también ex dirigente nacional del PAN precisó: “En realidad desde hace mucho tiempo estaba haciendo equipo con el PRI, me parece bien que ahora lo haga de manera abierta; yo no le deseo el mal a nadie, que le vaya bien a Javier en esta decisión que ha tomado”.

Acompañado del precandidato a la gubernatura del PRD, Gerardo Gaudiano, Anaya sostuvo en Tabasco una reunión con militantes de los tres partidos que conforman la alianza electoral, donde insistió en que de ganar la presidencia no habrá una “cacería”, pero tampoco impunidad para quienes hayan realizado actos de corrupción.