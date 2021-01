Deja lecciones Covid

Ciudad de México.

Si algo ha enseñado la Covid-19 a los famosos que la han padecido, es a no ser individualistas y hacer caso a quienes saben cómo enfrentar al virus.

Mientras Érika Zaba (de OV7) y la primera actriz Patricia Reyes Spíndola reiteran que la enfermedad las hizo ver que en la vida todos necesitan de todos, Alexis Ayala y Luz María Zetina, entre otros, tienen claro que el mantenerse sanos es un acto de responsabilidad con el prójimo.

Lambda García y Carmen Muñoz, al igual que sus colegas se sienten sobrevivientes, y es por ello que si algo destacan es que la mentalidad positiva y el sentido de prevalencia son básicos para cuando esta enfermedad se hace presente.

"A mí me llegó el virus de una manera muy sorpresiva, dimos positivos en casa, en junio, y no sabíamos qué hacer. Tenemos bebé en casa y nos asustó.

Mi reflexión muy importante: valorar la salud. Damos por hecho muchas cosas, debemos ser más conscientes de lo que pide nuestro cuerpo y lo que queremos para tener mejor salud. Cuidar nuestros pulmones, lo que comemos, hacer ejercicio.

"Nos enseñó que no es de hospitales privados o de tener más dinero, agarró parejo con todos. Creo que nos enseñó a ser menos individualistas, a no pensar sólo en el ´si yo estoy, bien, con eso´. No, tenemos que estar bien todos porque en la normalidad debemos hacer equipo".

Érika Zaba, integrante de OV7.

"Hay mucho caos alrededor, incluso paranoia y estrés psicológico. Creo que fue una gran lección y aprendí mucho. Nunca valoras nada hasta que te pasa. Yo creo que a mi mamá (la fallecida productora Magda Rodríguez) le dio Covid. Ha sido todo esto una oportunidad de reconstruirme, para mí y para muchas personas, y ha sido la forma en que he podido salir adelante, con pensamientos positivos".

Andrea Escalona, conductora.

"Cuando salí positiva me espanté, me agarró por sorpresa. Afortunadamente nadie se contagió, ni mis hijas. Eso me dio mucha paz. Ya estando encerrada en casa lo vi como una oportunidad de reconectar conmigo misma. Quizás suena cruel, pero incluso me olvidé de esta parte de ser mamá para estar conmigo, porque no podía hacer otra cosa.

"Le tengo mucho respeto a este virus y siento mucha empatía por quienes no la están pasado bien. Eso es muy triste. Hay poco conocimiento de la enfermedad y más vale cuidarse, más vale sentirse protegidos y proteger que especular".

Luz María Zetina, actriz y conductora.

"Es una enfermedad de la que no sabes a ciencia cierta cómo funciona. Cuando mi esposa y yo dimos positivos, sí hubo mucho temor, a mí me tocaron más días malos, muy malos, con escalofríos, un cansancio brutal, falta de aire.

"Aprendí y revaloricé el hoy, el ahora, el momento que vivo. Aprendí que debo darle su importancia a la conversación que estoy teniendo y a los planes que voy a hacer. Vivo cada día como si fuera el primero de mi vida".

Alexis Ayala, actor.

"Todo lo que está sucediendo es muy triste. Cuando me dijeron que era positivo sí me dio miedo, no había de otra. Perdí el olfato, el gusto, y me dio mucho cansancio. Nos dio a cinco, seis (de la telenovela, Imperio de Mentiras). Y me dediqué a cuidarme, a seguir las instrucciones del médico.

"Yo aún así no salgo a la calle sin el cubrebocas. Creo que hay que ser responsables".

Patricia Reyes Spíndola, actriz.

"Lo más difícil de enfrentar la Covid-19 es cuando te entregan el resultado, porque siempre tienes la esperanza de que salgas negativo, entonces cuando ves positivo, te cae como un balde de agua fría.

"Somos seres vulnerables, que en cualquier momento nos podemos enfermar a pesar de siempre cuidarnos y hacer ejercicio, de tener una vida saludable. Al final, la enseñanza es que hay que vivir el día a día, la vida, el trabajo, los hobbies, la familia, los amigos, frecuentarnos, aunque sea por mensaje ahora que no nos podemos ver. y vivir el hoy".

Carmen Muñoz, conductora.

"Los síntomas son horribles y cada día es un síntoma diferente, estás de malas, te pones irritable, te duele todo, como que el día a día fue lo más complicado, pero aprendes. Yo siempre confío mucho en la mente, ya que es muy poderosa, así que siempre mantuve pensamientos positivos.

"No fue la enfermedad como tal, sino todo lo que ha pasado en el mundo, estar encerrados, preguntarte qué quieres hacer de tu vida, cómo quieres vivir, qué tan feliz quieres ser, qué necesitas y qué no, esas preguntas se fueron esclareciendo todo el año pasado y ahorita me siento un hombre un poco más sensible, realista".