Deja Laferte el sufrimiento artístico

CIUDAD DE MÉXICO.

Al hacer una gira de conciertos masivos, triunfar en premiaciones internacionales y alzar la voz por las mujeres y su pueblo chileno, los últimos meses para Mon Laferte han sido una escuela. Pero antes de cerrar anoche la Gira de Norma en el Palacio de los Deportes, la intérprete reflexionaba que lo que sigue en el proceso de aprender, y se repite antes de salir a escena, es que debe disfrutar y no perseguir la perfección.

"Cuando empecé a ganar popularidad, algunos años atrás, quería que todo me saliera tan bien que me estresaba mucho. Hay la sensación de que tienes que trabajar, trabajar, trabajar, sufrir mucho para lograr algo en la vida. Sigo siendo una mujer muy trabajadora, pero sin sufrirlo.

"Siempre me la he pasado bien, desde que tocaba en el Metro. No es que esté mejor o peor porque esté en un lugar más grande, sea más famosa o popular, yo me la paso bien siempre", compartió, sonriente, en entrevista en su camerino.

Pese a ello, la chilena destaca por su entrega y, seis horas antes del show, ya estaba en el recinto para comandar la ofensiva de su equipo de músicos e invitados con su veteranía de 13 años en escenarios mexicanos.

Además de aprobar el sonido, afinación de sus guitarras y los espacios que cada uno ocuparía, la intérprete entonó desde temprano "Mi Buen Amor" con Joy, con quien sin problemas ideó una armonía para el tema.

Como contraste al momento armonioso, el Baile llegó con Guaynna, el intérprete de "Rebota", con quien colaboró en "Plata Ta Tá", su sencillo urbano lanzado el año pasado que ensayaron un par de veces, sin dejar de bailar. Pero el momento que más organización le exigió fue cuando al final de la prueba de sonido coordinó a 70 invitadas, principalmente figuras independientes con quienes está en un grupo de WhatsApp, donde se organizó que la acompañaran en escena para cantar "Cucurrucucú, Paloma".

Las instrucciones de la artista estuvieron enfocadas en que todas se vieran por igual, pues se ha sumado al reclamo genuino de las mujeres por los espacios que merecen.

"Hoy de pronto me dan ganas de llevar mensajes con la música y estoy aprovechando los espacios ahora que estamos viviendo una revolución.Yo no sabía lo que era ser feminista, pero voy aprendiendo todos los días y quiero ser mejor compañera.

"Como sociedad estamos todos educándonos en cuanto al tema, y si un concierto sirve, está increíble. Juntas decimos en la canción: 'Mira qué valiente', pero lo más lindo sería no tener que sentirnos valientes, no tener que salir a la calle y repetirnos que hay que ser valientes, sino que somos libres", advirtió.

Si bien anoche cerraba una gira, Laferte no se aleja de los escenarios, pues pronto iniciará una gira de conciertos acústicos, pues quiere que la experiencia en el entarimado se parezca al proceso en que compone temas. ASÍ LO DIJO "Tengo poco miedo porque siempre pienso que lo peor que puede pasar es que no te resulte algo.

Cuando me vine a México dije: 'No tengo nada, voy a la vida y cualquier cosa que suceda va a ser ganancia y aprendizaje'. Son 13 años de ese momento". Mon Laferte, Cantautora.