Deja la tormenta leves inundaciones

En el Valle pegó el agua y fuerte, pero afortunadamente no pasó a mayores. Tras la pesadilla de la semana pasada, las autoridades y vecinos se prepararon para lo peor.

Fuera de apagones, agua acumulada y la perdida del servicio de la energía eléctrica.

En McAllen y toda la frontera sur del Valle de Texas, hasta Brownsville la tormenta provocó que quedaran familias atrapadas en sus casas y conductores varados en vialidades.

Las avenidas se tornaron intransitables , sobre todo en tramos de la Expressway 83, la 281, FM88, FM1015, desde Mission, hasta Brownsville, pasando por McAllen, Pharr, San Juan, Weslaco, Harlingen y Progreso.

Autoridades del Condado de Hidalgo exhortaron a los automovilistas a evitar conducir o al menos no circular por las zonas bajas inundadas.

A principios de semana se había pronosticado una avalancha de clima salvaje del tamaño de Texas programada para golpear el estado de la estrella solitaria esta semana, con el potencial de granizo muy grande, vientos destructivos, tornados e inundaciones importantes, según publicó The Washington Post.

La tormenta que se registró ayer temprano en el Valle del Río Grande golpeó a la región con relámpagos, fuertes vientos y fuertes lluvias.

Como se esperaba, las inundaciones en las calles se generalizaron en todo el valle, con cientos de informes de calles de la ciudad bajas y carreteras fronterizas interestatales inundadas con agua alta.

| Trabajadores de la compañía de luz se dieron a la tarea de restablecer el fluido eléctrico.

TEMPESTAD RELÁMPAGOS Y AGUACEROS

Tormentas eléctricas aparecieron al amanecer, golpeando el área de McAllen alrededor de las 8:30 a.m., antes encaminarse hacia el este a través de Weslaco, Harlingen, Brownsville y, finalmente, Port Isabel y South Padre Island.

En McAllen, se registraron ráfagas de viento de 39 mph en el Aeropuerto Internacional McAllen-Miller alrededor de las 9 a.m., y entre las 8:30 a.m. y las 10 a.m., habían caído 1,9 pulgadas de lluvia.

En Harlingen, poco antes de las 10 a.m., el cielo se volvió prácticamente negro a medianoche, iluminado por relámpagos vibrantes. Los vientos eran de 29 mph, con una ráfaga máxima de 37 mph registrada en el Aeropuerto Internacional Valley alrededor de las 10 a.m.

En Brownsville, la tempestad golpeó alrededor de las 11 a.m., con fuertes relámpagos, lluvia y la ráfaga de viento más alta de 48 mph registrada en el Aeropuerto Internacional de Brownsville-South Padre Island justo después del mediodía.