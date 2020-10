Deja juez en libertad a 10 delincuentes

Un juez del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas no vinculó a proceso a diez hombres presuntos integrantes de una organización delincuencial, que fueron detenidos por policías estatales dentro de una propiedad privada en Matamoros, Tamaulipas.

Fuentes oficiales señalan a Edwin Vargas Guerrero, juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Tercera Región Judicial, como responsable de dejar en libertad a las personas a pesar de las pruebas presentadas.

La Fiscalía General de Justicia tamaulipeca apeló la decisión del juez. La determinación judicial se basó en la inexistencia de una orden de cateo para ingresar al domicilio por parte de los policías que llevaron a cabo la acción.

En agosto de 2007, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció jurisprudencia respecto a los objetos y sustancias que se obtienen sin una orden de cateo emitida por la autoridad judicial, con base en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“En ese sentido, el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, en observancia a la garantía de inviolabilidad del domicilio, establece que si no se cumple con alguno de los requisitos del octavo párrafo del citado precepto constitucional, la diligencia carece de valor probatorio. Por tanto, las pruebas obtenidas con vulneración a dicha garantía, esto es, los objetos y personas que se localicen, su aprehensión en el domicilio registrado y las demás pruebas que sean consecuencia directa de las obtenidas en la forma referida, así como el acta circunstanciada de la propia diligencia, carecen de eficacia probatoria”, refiere la tesis.

SIN VALOR PROBATORIO



“…Las actuaciones y probanzas cuyo origen sea un cateo que no cumpla con los requisitos constitucionales y por tanto, sin valor probatorio en términos del señalado artículo 61, carecen de existencia legal, pues de no haberse realizado el cateo, tales actos no hubieran existido”, sentencia el documento legal.

El lunes 12 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas informó que el Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) detuvo a 10 hombres en el interior de un taller de la colonia Treviño Zapata de Matamoros. En el mismo hecho se decomisaron armas largas, sustancias con características de cocaína, metanfetamina cristal y hierba con propiedades de mariguana y dos vehículos con reporte de robo.

La narrativa oficial expuso que la noche del 8 de octubre, los policías estatales de élite detectaron una camioneta Mazda con reporte de robo cuyo conductor tripulaba con exceso de velocidad en la colonia Treviño Zapata.

“Se inició una persecución que concluyó en un taller donde dos sujetos -uno de ellos con arma larga- descendieron de la Mazda y se internaron en el establecimiento alertando a los que estaban dentro. Ahí se encontró un Porsche con reporte de robo y una camioneta en la que había varias personas”, indicó el comunicado.

ARMA LARGA

La SSP aseguró que los agentes encontraron un arma larga con cargadores, 7 celulares, paquetes con hierba verde y seca, bolsas transparentes con sustancia con propiedades de metanfetamina y envoltorios con polvo de cocaína sobre una mesa dentro del taller mecánico.

Las armas y las sustancias decomisadas fueron parte de las pruebas que se presentaron al juez. Sin embargo, los elementos no fueron suficientes para obtener la vinculación a proceso de los hombres.