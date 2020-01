Deja ir a embarazada que lo derriba de moto

Valle Hermoso, Tam.

Un motociclista resultó con algunos raspones en la pierna, luego de que un auto marca Toyota, lo chocara y lo derribara de su unidad, la noche del viernes.

El hecho se registró a las 19:30 horas del viernes en la carretera 82 con kilómetro 122.600, cuando un motociclista que se identificó como Alejandro Reyes de 26 años de edad y con domicilio en le Fraccionamiento San Luis, se conducía de oriente a poniente por la carretera y de pronto sintió que un auto lo impactó.

“Me pegó el carro y me caí de la moto, al levantarme me di cuenta que solo tenía raspones, pero en el carro viajaba una mujer embarazada que estaba muy asustada y preferí que se fuera, le dije que no me había pasado nada”, dijo el joven mientras se quejaba de un golpe en la pierna y algunos raspones.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Vial Municipal y de Protección Civil, quienes atendieron el caso y aunque le pidieron al joven atenderlo en un Hospital, este prefirió que se le atendiera en su propia casa.

Una persona ajena a los hecho, llegó también al lugar y dijo ser familiar de los presuntos responsables, asegurando que le habían hablado por teléfono para que se acercara a ver qué se ofrecía al joven motociclista.