Deja a su hijo sin comer

Insensible, mala madre y con problemas psicológicos, así tachan a Marjorie de Souza tras revelarse que la actriz no le da de comer a su hijo cuando le toca visita con Julián Gil.

Esta información fue dada a conocer por el diseñador Gustavo Matta, quien es amigo del actor argentino, y confirmada por una ex empleada de la venezolana.

"Cuando al niño le toca visita, ella no le da de comer y les dice a las nanas que no lo alimenten, para que cuando llegue al Centro de Convivencia, esté incómodo, llore y para que cuando vea a Julian se sienta mal", declaró Matta a Tv y Novelas.

"A la enfermera le dijo, 'No le des ahorita leche, no le des de comer para que cuando lleguemos a la convivencia se ponga bravo el niño, que se chingue aquél", confirmó a la publicación una ex empleada de la actriz.

ARREMETE GIL

Tras enterarse de esas declaraciones, Julián Gil arremetió contra su ex pareja y contra el juez que lleva el caso.

"No puede ser, tanto descaro y falta de sensibilidad de lo que eres capaz con tal de separarme de mi hijo hasta donde llegan tus alcances... y el juez? bien gracias", publicó el argentino en sus historias de Instagram

Además de cuestionar su figura como madre, Gustavo Matta aseguró que que Marjorie tiene problemas psicológicos e inseguridad en si misma.

"No puedes sacrificar un bebé por tu ego, por querer ganarle la batalla a una persona.

"Hay gastos de abogados innecesarios que podrían ser usados para el niño, toda una energía negativa que se va a ver reflejada a futuro en el comportamiento de él. El nombre de madre le queda muy grande", agregó Matta.